إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي للرصافة الثانية: الفصل الدراسي الأول في العراق

تهنئ مديرية تربية الرصافة الثانية جميع الطلاب الناجحين في امتحانات الصف السادس الابتدائي، متمنيةً لهم دوام التفوق والنجاح في مسيرتهم التعليمية. وتدعو المديرية الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الإعلانات الرسمية للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات.

كتب محمد سعد – يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الرصافه 2 الآن بخطوات بسيطة جداً، بعد أن تم اعتمادها مباشرةً من خلال وزير التربية والتعليم خلال الساعات الأخيرة، وبعد ذلك تم العمل على رفعها على المواقع الرسمية لكي يتمكن كل طالب من الاطلاع على درجته بالتفصيل، وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن النتيجة إلا في محافظات محددة دون عن الأخرى، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المحافظات الأخرى بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد.

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نتائج الصف السادس الابتدائي الرصافه 2

نشرت وزارة التربية والتعليم خلال الدقائق الأخيرة رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي محافظة الرصافة بعد أن تم اعتمادها مباشرة من قبل الوزير، ورفعها على الموقع الرسمي للوزارة وكذلك على موقع نتائجنا الرسمي المعتمد، هذا ويمكن يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عنها فقط من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو من خلال موقع نتائجنا. النقر على اختيار الترم الأول لنتائج الصف السادس الابتدائي 2025. اختيار المحافظة التي تم تأدية فيها الامتحانات. إرفاق بيانات الطالب الشخصية، منها اسمه أو الرقم الامتحاني. النقر على أيقونة الاستعلام من أجل الوصول إلى الدرجات. تظهر الدرجة بالتفاصيل، بعد الانتظار عدة دقائق، ومن ثم يمكن تحميل النتائج والكشوفات في صيغة PDF.

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الرصافة

تم الانتهاء من عمليات التصحيح لامتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة الرصافة 2 خلال الساعات الأخيرة، كما أنه تم العمل على رفع النتائج من خلال الموقع الرسمي لها بصيغة PDF ، لكي يتمكن الطلاب من الوصول إليها بكل سهولة، وبهذا أصبح الإعلان رسمي عن النتيجة من حليف كل من محافظة الرصافة 1 والرصافة 2، وكذلك محافظات الكرك الثلاثة ومحافظة نينوى، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من عمليات التصحيح في باقي المحافظات ومن ثم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يزداد الاهتمام بهذه النتيجة لأنها تعد واحدة من أهم المراحل التعليمية الفاصلة في حياة الطلاب والتى يحدد عليها مسيرته وخطوته التالية في العملية التعليمية.

نتائج الصف السادس الابتدائي للرصافة الثانية في العراق متاحة الآن للفصل الدراسي الأول 2024-2025. تعرف على كيفية الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.