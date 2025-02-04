طريقة تفعيل مكالمات واتساب في السعودية بعد السماح بها رسميًا

بعد الإعلان الرسمي عن إتاحة مكالمات واتساب الصوتية والمرئية في السعودية، يبحث الكثير من المستخدمين عن كيفية تفعيل هذه الخدمة والاستفادة منها على أجهزتهم. في هذا المقال، نستعرض خطوات تفعيل مكالمات واتساب بسهولة على أي هاتف في المملكة.

كتب محمد سعد – شهد مستخدمو تطبيق واتساب في المملكة العربية السعودية مفاجأة مثيرة يوم السبت، الموافق 1 فبراير 2025، حيث تم تفعيل خاصية المكالمات الصوتية والمرئية، وهي ميزة كانت محظورة منذ سنوات طويلة في المملكة.

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خطوات تفعيل مكالمات الواتساب على أي جوال في السعودية

هذا التطور غير المتوقع أثار حيرة الكثير من المستخدمين الذين تساءلوا عن مصير هذه الميزة: هل هي خطوة دائمة أم تجربة مؤقتة؟ وإلى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية تصريح حول هذا التغيير، مما زاد من الغموض.

تاريخ الحظر وتصريحات هيئة الاتصالات السعودية

لطالما كان حظر المكالمات الصوتية والمرئية عبر واتساب في السعودية موضوع شائك أثار جدل بين المستخدمين والجهات التنظيمية.

في عام 2024، وبعد تداول شائعات عن احتمالية رفع الحظر، خرجت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بتصريح رسمي أكدت فيه أنه “لا صحة للأنباء المتداولة بشأن رفع الحظر عن مكالمات واتساب”.

هذا التصريح أطفأ آمال العديد من المستخدمين في ذلك الوقت، لكن التطورات الأخيرة أعادت الأمل وأثارت تساؤلات جديدة.

كيف تطورت مكالمات واتساب عالميًا؟

من المهم الإشارة إلى أن ميزة المكالمات الصوتية لم تكن متوفرة عند إطلاق تطبيق واتساب في بداياته.

بدأ التطبيق بتفعيل المكالمات الصوتية تدريجيًا في مارس 2015 على أجهزة أندرويد، ثم تبعتها أجهزة iOS في أبريل من نفس العام.

ولم تتوقف الابتكارات عند هذا الحد، حيث تم إضافة خاصية مكالمات الفيديو في نوفمبر 2016، مما جعل التطبيق أحد أهم منصات الاتصال الرقمي عالميًا.

لكن الحظر الذي فرض على هذه الميزات في بعض الدول، ومنها السعودية، أعاق وصول المستخدمين إليها بشكل كامل.

هل سبق وتم تفعيل المكالمات في السعودية؟

ما حدث يوم السبت الماضي ليس المرة الأولى التي يتم فيها ملاحظة تفعيل مؤقت لمكالمات واتساب داخل السعودية.

سبق وأن تمكن بعض المستخدمين من إجراء مكالمات لفترات محدودة، قبل أن يتم حجب الميزة مرة أخرى.

أوضح خبراء تقنيون أن مثل هذه الظواهر قد تكون ناتجة عن تغييرات تقنية مؤقتة، مثل تحديث بروتوكولات الإنترنت (IP) أو بعض التعديلات التقنية في خوادم واتساب.

تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل واسع عقب تفعيل المكالمات، حيث أعرب كثير من المستخدمين عن سعادتهم بهذا التغيير المفاجئ.

بعضهم شارك تجربته مع الميزة، فيما أبدى آخرون استياءهم من عدم تفعيلها على حساباتهم.

هذا التفاوت يشير إلى أن التجربة ربما لم تكن شاملة لجميع المستخدمين، وهو ما يعزز الفرضية بأن التفعيل قد يكون جزء من اختبار أو تغيير تقني وليس قرار دائمًا.

ما الذي ينتظره المستخدمون؟

وسط هذا الغموض، ينتظر المستخدمون في السعودية إعلان رسمي من الجهات المعنية لتوضيح حقيقة الأمر.

هل ستبقى المكالمات الصوتية والمرئية متاحة أم سيتم حجبها مجددًا؟ وحتى ذلك الحين، يستمر النقاش والتكهنات عبر مختلف المنصات.

مع تفعيل مكالمات واتساب في السعودية، أصبح بإمكان المستخدمين التواصل بحرية عبر التطبيق بدون الحاجة إلى حلول بديلة. تأكد من تحديث التطبيق واتباع الخطوات المذكورة للاستمتاع بتجربة اتصال سلسة.