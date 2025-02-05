الجوازات السعودية تطلق مرحلة جديدة لتصحيح أوضاع المقيمين وتكشف الفئات المستفيدة

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مرحلة جديدة تهدف إلى تصحيح أوضاع بعض فئات المقيمين داخل البلاد. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتنظيم أوضاع الوافدين وتحسين بيئة الإقامة بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعتمدة.

كتب محمد سعد – في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتوفير بيئة قانونية عادلة للمقيمين على أراضيها، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن فتح باب تصحيح الأوضاع للمقيمين الأجانب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

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المديرية العامة للجوازات تعلن إطلاق مرحلة جديدة لتصحيح أوضاع هذه الفئات من المقيمين

يهدف هذا القرار إلى منح هؤلاء الأفراد فرصة لتعديل أوضاعهم القانونية في المملكة قبل انتهاء المهلة المحددة، مما يسهل عليهم الحصول على وضع قانوني سليم.

هذه المبادرة تشكل جزءًا من التوجه العام لتسوية أوضاع المخالفين وتحسين منظومة العمل والإقامة في المملكة.

الجنسيات المستفيدة من قرار تصحيح الأوضاع

تستفيد من هذا القرار جميع الجنسيات التي تجاوزت الأنظمة المتعلقة بالإقامة والعمل في السعودية، سواء كانوا من العرب أو الأجانب، شريطة أن يكونوا من الفئات التي لم تصنف ضمن الاستثناءات.

لا يشمل هذا القرار الأفراد الذين حصلوا على إقامة مميزة، وكذلك الأشخاص الذين يتواجدون في المملكة بصورة غير قانونية، أي بدون وثائق رسمية أو إقامة سارية المفعول.

لذلك، ينبغي على المخالفين أن يتأكدوا من أن وضعهم يقع ضمن الفئات المشمولة بالقرار حتى يتمكنوا من الاستفادة منه.

الشروط اللازمة للاستفادة من القرار

تتطلب الاستفادة من قرار تصحيح الأوضاع توافر مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب على المخالفين الالتزام بها لضمان معالجة وضعهم القانوني بشكل صحيح، تشمل هذه الشروط:

مغادرة المملكة في الفترة الزمنية المحددة التي تصل إلى 90 يومًا من تاريخ بدء الإجراءات.

دفع كافة الرسوم والغرامات المرتبطة بمخالفات الإقامة والعمل خلال المهلة المحددة.

تقديم جواز سفر ساري المفعول.

إحضار بطاقة هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول.

تقديم أي مستندات أو وثائق إضافية قد تطلبها الجوازات السعودية لتكملة الإجراءات.

الإجراءات المتبعة للاستفادة من القرار

من أجل الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية الأوضاع، يجب على المخالفين اتباع سلسلة من الإجراءات التي تم تحديدها من قبل الجوازات السعودية، وتشمل هذه الإجراءات:

التوجه إلى أقرب مكتب للجوازات في أي منطقة من مناطق المملكة للحصول على المساعدة اللازمة.

تعبئة استمارة طلب تصحيح الأوضاع التي سيتم تقديمها في المكتب المعني.

تسديد كافة الرسوم والغرامات المستحقة على المخالفات المرتبطة بالإقامة والعمل.

تقديم جواز السفر، بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة السارية.

حجز موعد للمغادرة وفقًا للجدول الزمني الذي سيتم تحديده من قبل الجوازات.

ملاحظات هامة يجب على المخالفين أخذها بعين الاعتبار

ينبغي على المخالفين الانتباه إلى مجموعة من النقاط الهامة قبل اتخاذ أي خطوة:

القرار لا يشمل الأشخاص الذين تم تصنيفهم مطلوبين للعدالة أو الذين تم منعهم من دخول المملكة.

قد تكون الشروط والإجراءات التي وضعتها الجوازات السعودية عرضة للتعديل في أي وقت، مما يتطلب من المخالفين متابعة المستجدات والتأكد من صحة المعلومات.

من المهم التواصل مع مكاتب الجوازات للحصول على معلومات محدثة حول الخطوات والشروط اللازمة لتصحيح الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراء.

من خلال هذه المبادرة، تهدف المملكة العربية السعودية إلى تسهيل الإجراءات للمقيمين المخالفين، مما يساهم في تعزيز التنظيم القانوني وتحسين وضع سوق العمل والإقامة في البلاد.

يُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار القانوني للمقيمين في السعودية، حيث يتيح لهم فرصة تصحيح أوضاعهم وفقًا للأنظمة المعتمدة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الامتثال للوائح الرسمية.