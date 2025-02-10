أعلنت وزارة الموارد البشرية عن شروط نقل الكفالة وفقا للنظام الجديد، الذي تم تحديده بموجب اللائحة التنفيذية لنظام العمل بعد إلغاء النظام القديم للكفالة يهدف هذا النظام الجديد إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، مما يضمن حماية حقوق كلا الطرفين في التعاقد.

وقد وضعت الوزارة عددا من الضوابط التي يجب معرفتها قبل نقل الكفالة بين الأفراد أو المنشآت، سواء كان ذلك بالنسبة للعمالة النظامية في الشركات أو العمالة المنزلية.

تعرف على شروط نقل الكفالة للأفراد في النظام الجديد

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام العمل مجموعة من الضوابط والشروط التي تنظم عملية نقل خدمات العمالة الوافدة بين الأفراد والمنشآت، وذلك بهدف ضمان الامتثال للقوانين وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

عدم اشتراط مدة عمل محددة لنقل الكفالة: لا يلزم العامل بقضاء فترة زمنية معينة مع صاحب العمل الحالي قبل التمكن من نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر، إلا في الحالات التي تتطلبها بعض القواعد الخاصة ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف. الحد الأدنى لمدة العمل قبل النقل: يجب أن يكون العامل قد أمضى عاما كاملا مع صاحب العمل الحالي قبل أن يسمح له بنقل خدماته إلى جهة عمل أخرى. صلاحية الوثائق عند النقل: لا يقبل طلب نقل الكفالة إذا كانت رخصة إقامة أو رخصة عمل العامل منتهية في المنشأة الجديدة ولم يتم تجديدها في الوقت المحدد. إصدار الإقامة خلال المهلة النظامية: لا يسمح بنقل خدمة العامل إلى منشأة أخرى إذا كان قد مضى على دخوله المملكة أكثر من ثلاثة أشهر دون إصدار رخصة إقامة أو عمل. استثناء بعض الجنسيات: لا يسمح بنقل خدمات العاملين من الجنسيات التي يحظر النظام نقل كفالتها لأي سبب تنظيمي أو قانوني. التزام صاحب العمل بدفع الأجور: لا يمكن نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل يتأخر في دفع رواتب عماله، وذلك لضمان حقوق العامل المالية. حظر النقل في حالات التستر التجاري: لا يسمح بنقل خدمات العامل إلى منشأة ثبت تورطها في قضايا التستر التجاري، أو إذا كان عمالها يعملون بطرق غير قانونية لدى الغير أو لحسابهم الخاص.

تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز بيئة عمل منظمة وعادلة، وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وبذلك تعرفنا على شروط نقل الكفالة للأفراد في النظام الجديد.

شروط نقل خدمة الوافد المرافق للمقيم

بعد أن تعرفنا علي شروط نقل الكفالة للأفراد في النظام الجديد إليك شروط نقل خدمة الوافد المرافق للمقيم، تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية نقل خدمات الوافد المرافق للمقيم في المملكة، شريطة أن يكون مقيما بصفة قانونية ومستوفيا للمتطلبات المحددة، وتتضمن الشروط الأساسية لنقل الخدمات ما يلي:

الحد الأدنى للعمر: يجب ألا يقل عمر الوافد المرافق عن 18 عاما ليكون مؤهلا لنقل خدماته إلى منشأة أو صاحب عمل آخر. متطلبات تغيير المهنة: في حال رغبة الوافد في تغيير مهنته، يجب أن تتوافر الشروط النظامية الخاصة بتغيير المهن وفقا للوائح المعمول بها. التزام المنشأة بنسب التوطين: يجب أن تكون المنشأة التي سيتم نقل خدمات الوافد إليها قد حققت نسبة التوطين المطلوبة، وذلك بما يتماشى مع متطلبات القطاع أو النشاط الذي تعمل فيه. التقديم الإلكتروني: تتم جميع إجراءات طلبات نقل الخدمات عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مما يضمن سهولة وسرعة التنفيذ. عدم توفر طلبات توظيف للسعوديين: يسمح بنقل خدمات الوافد المرافق إلى المهن المطلوبة شريطة عدم وجود طلبات عمل مقدمة من المواطنين السعوديين لشغل تلك الوظائف.

يأتي هذا النظام ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والعدالة في سوق العمل، حيث يهدف إلى تنظيم عمليات نقل الكفالة بشكل منصف يضمن حماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل، مع الالتزام باللوائح والإجراءات النظامية المعتمدة.

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شروط الموافقة على نقل خدمات العامل الوافد

بعد معرفة شروط نقل الكفالة للأفراد في النظام الجديد، تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعامل الوافد إمكانية نقل خدماته إلى صاحب عمل جديد دون الحاجة إلى الحصول على موافقة صاحب العمل الحالي في عدة حالات استثنائية، وذلك لضمان حماية حقوق العامل وتحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة، ومن أبرز هذه الحالات:

عدم إصدار رخصة العمل: إذا لم يتم إصدار رخصة عمل للعامل الوافد من قبل صاحب العمل الحالي، فيسمح له بنقل خدماته إلى منشأة أخرى دون الحاجة إلى موافقته. انتهاء صلاحية رخصة العمل أو الإقامة: يجوز للعامل نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي، في حال انتهاء رخصة العمل أو الإقامة وعدم تجديدها خلال المدة النظامية. انتهاء عقد العمل الموثق: يحق للعامل نقل خدماته دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي إذا انتهت مدة عقده الموثق، وذلك بموجب قرار صادر عن وزير العمل أو من يفوضه. وجود نزاع قانوني أمام الجهات القضائية: يسمح بنقل خدمات العامل إذا كان هناك نزاع قانوني بينه وبين صاحب العمل، وكان صاحب العمل هو المتسبب في تأخير الفصل في القضية، خاصة إذا تغيب عن حضور جلستين قضائيتين متتاليتين. عدم دفع الأجور لمدة ثلاثة أشهر: إذا لم يتلق العامل راتبه لمدة ثلاثة أشهر متتالية دون وجود سبب يعود إليه، فيحق له نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي. تغيب صاحب العمل أو تعذر المنشأة عن الوفاء بالتزاماتها: يمكن للعامل نقل خدماته إذا كان صاحب العمل متغيبًا بسبب السفر، أو السجن، أو الوفاة، مما أدى إلى عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها تجاهه. لم شمل الزوجين: في حال كان أحد الزوجين يعمل بعقد عمل ساري المفعول داخل المملكة، أو إذا كان أحد الزوجين يحمل الجنسية السعودية، فيسمح بنقل خدمات الطرف الآخر لتسهيل لمّ الشمل الأسري. حالات تستدعيها المصلحة العامة: يجوز نقل خدمات العامل في أي حالة يرى فيها وزير العمل أو من يفوضه أن ذلك يحقق مصلحة عامة أو يحفظ حقوق العامل.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وحماية حقوق العمال الوافدين، مع ضمان التزام أصحاب العمل باللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة.

شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

حدد قانون العمل الجديد في المملكة العربية السعودية مجموعة من الحالات التي يسمح فيها للعامل الوافد بنقل كفالته إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الكفيل الحالي ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل العادلة، ومن أبرز هذه الحالات ما يلي:

عدم تجديد الإقامة بعد انتهاء صلاحيتها: في حال انتهاء صلاحية إقامة العامل ولم يقم صاحب العمل بتجديدها خلال شهر من تاريخ الانتهاء، يحق للعامل نقل كفالته دون الرجوع إلى الكفيل. تأخير دفع الأجور لمدة ثلاثة أشهر متتالية: إذا لم يتلق العامل مستحقاته المالية لمدة ثلاثة أشهر متتالية دون أي مبرر قانوني، يسمح له بنقل كفالته إلى منشأة أخرى دون الحاجة إلى موافقة الكفيل. عدم إصدار تصاريح العمل: في حال لم يقم صاحب العمل بإصدار تصاريح العمل النظامية للعامل، يحق للعامل نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر يلتزم بالإجراءات القانونية. تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد سلامته: إذا كان صاحب العمل يلزم العامل بأداء مهام خطرة تُشكل تهديدًا على سلامته وصحته، دون توفير إجراءات وقائية مناسبة، يحق للعامل نقل كفالته حفاظًا على سلامته المهنية.

طريقة نقل الكفالة عبر منصة أبشر

يمكن للعامل الوافد الراغب في نقل كفالته الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة أبشر لإتمام عملية النقل بسهولة ويسر، يمكنكم الوصول إلى رابط الخدمة من خلال https://www.absher.sa/ ، واتباع الخطوات المطلوبة لإتمام إجراءات نقل الكفالة وفقًا للأنظمة المعمول بها.

يأتي هذا التحديث المتعلق بـ شروط نقل الكفالة للافراد في النظام الجديد في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى تحسين بيئة العمل في المملكة، وتعزيز حقوق العمالة الوافدة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.