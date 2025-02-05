التعليم تعلن فتح باب التظلمات على نتائج النقل والإعدادية بالقاهرة لمدة 15 يومًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك لمدة 15 يومًا، لمنح الطلاب وأولياء الأمور فرصة لمراجعة الدرجات والتأكد من صحة النتائج. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على لمدة 15 يومًا.. فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل والإعدادية بالقاهرة، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن فتح باب التظلمات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024-2025، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 وحتى 19 فبراير 2025، خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل والإعدادية بالقاهرة

الأوراق المطلوبة لتقديم التظلمات:بطاقة الرقم القوميرقم الجلوسإيصال سداد رسوم التظلميتم تقديم التظلمات في الإدارة التعليمية التابع لها الطالب

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 بنسبة نجاح 72.94%، وتم إتاحتها عبر بوابة التعليم الأساسي على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة. ويتيح هذا الموقع نتائج امتحانات 2025 لجميع الصفوف الدراسية، بدايةً من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة.

إجراءات تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية، حيث تبدأ التظلمات بعد ظهور النتيجة رسميًا في المدارس وتستمر لمدة 15 يومًا من تاريخ الإعلان. وجاءت الإجراءات على النحو التالي:

يتوجه الطالب أو ولي أمره إلى الإدارة التعليمية ومعه صورة من رقم الجلوس والرقم القومي لولي الأمر.دفع رسوم التظلم وقدرها 35 جنيهًا لكل مادة، مع إمكانية التظلم في أكثر من مادة، على أن تُسجل جميع المواد المطلوبة في نفس الاستمارة مع درجات الطالب في كل مادة.يتم الدفع في خزينة الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.تسليم إيصال الدفع والاستمارة إلى شؤون الطلاب لتحديد يوم وموعد الاطلاع على صورة ورقة الإجابة.يوم الاطلاع:

يتوجه الطالب وولي أمره فقط في الموعد المحدد إلى مقر كنترول الإدارة المحدد في الإيصال، ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر (مع إحضار الأصل للاطلاع) ورقم جلوس الطالب.يُسمح للطالب بإحضار نموذج إجابة رسمي إذا كان متاحًا له.يُمنع دخول أي شخص آخر تمامًا، خصوصًا المعلمين.يُمنع دخول الهواتف المحمولة أثناء التظلم، ولا يُسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر فقط.مراجعة ورقة الإجابة:

يحصل الطالب وولي أمره على صورة من ورقة الإجابة ويقومان بمراجعتها بحضور مندوب من لجنة الكنترول، مع التركيز على الجزئيات التي لم يحصل فيها الطالب على الدرجة الكاملة.يستلم الطالب تقريرًا لكتابة الملاحظات حول الأخطاء التي يعتقد أنها حدثت في التصحيح.يمكن للطالب طلب إعادة تصحيح سؤال معين أو الورقة بالكامل أو إعادة تجميع الدرجات.يتم تسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلى مندوب الكنترول ثم المغادرة.مراجعة التظلمات وإعلان النتائج:

يقوم رئيس الكنترول بتجميع جميع التظلمات والتقارير وتسليمها إلى موجه عام المادة لإعادة التقييم وتصحيح الورقة بالكامل مرة أخرى.يتم إرسال نتائج التظلمات خلال 15 يومًا من انتهاء فترة التقديم إلى الإدارات التعليمية، ويمكن الاطلاع على النتيجة في الإدارة التعليمية التابع لها الطالب أو في مدرسته بعد إرسال الكشوف إليها.في حال حصول الطالب على درجات إضافية، يتم استرداد المبلغ المدفوع بالكامل لكل مادة تمت زيادة درجاتها.يتم تحديث قاعدة البيانات وتعديل استمارة النجاح في الكنترول بعد استعادة الدرجات.ملاحظات هامة:

الكنترول لا يقوم بالتصحيح أو مراجعة التظلمات، بل يقتصر دوره على استلام ملاحظات الطالب وإرسالها للتوجيه، ثم إعلان النتائج.إذا لم يكن الطالب مستحقًا لأي درجات إضافية، فلا يتم إنقاص درجاته، وتظل كما هي دون أي تغيير.

في الختام، يبقى لمدة 15 يومًا.. فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل والإعدادية بالقاهرة محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يتيح فتح باب التظلمات الفرصة للطلاب لمراجعة أوراق إجاباتهم وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، مما يعزز مبدأ الشفافية والعدالة في العملية التعليمية.