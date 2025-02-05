الحي الأكثر جذبًا للعقارات في الرياض خلال يناير 2025 – الطلب في ارتفاع

شهدت سوق العقارات في العاصمة السعودية الرياض طلبًا متزايدًا على بعض الأحياء، حيث تصدّر أحدها المشهد كأكثر المناطق استقطابًا للمشترين والمستثمرين خلال شهر يناير 2025. فما هو هذا الحي؟ وما العوامل التي جعلته الوجهة الأكثر جذبًا للعقارات بمختلف أنواعها؟

كتب محمد سعد – شهدت السوق العقارية في المملكة العربية السعودية نشاط ملحوظ خلال شهر يناير 2025، حيث تم تسجيل 29,086 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 30.6 مليار ريال سعودي.

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هذا الحي الاكثر طلباً على العقارات بمختلف أنواعها في الرياض

هذا النشاط يعكس حيوية القطاع العقاري في المملكة والإقبال المتزايد على الاستثمار في هذا المجال.

حي الجنادرية يتصدر المشهد العقاري في الرياض

برز حي الجنادرية في مدينة الرياض كأكثر الأحياء نشاط من حيث عدد الصفقات العقارية خلال الشهر المذكور، حيث تم تنفيذ 648 صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 128.7 مليون ريال سعودي. هذا الأداء اللافت يعكس جاذبية الحي للمستثمرين والمشترين على حد سواء.

تفاصيل الصفقات العقارية في حي الجنادرية

وفقًا لبيانات البورصة العقارية، شهد حي الجنادرية تنفيذ 648 صفقة عقارية خلال شهر يناير 2025، مما يجعله الأكثر نشاط في الرياض.

بلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات حوالي 128.7 مليون ريال سعودي، مع متوسط سعر للمتر المربع يصل إلى 476 ريال.

تفاوتت أسعار المتر المربع في الحي، حيث سجل أعلى سعر للمتر 26,800 ريال، بينما كان أقل سعر 1 ريال للمتر المربع.

مقارنة مع أحياء أخرى في الرياض

جاء حي النظيم في المرتبة الثانية من حيث النشاط العقاري، حيث تم تنفيذ 90 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 96.8 مليون ريال سعودي.

أما حي الرمال، فقد شهد 55 صفقة بقيمة 175.9 مليون ريال، مسجلا أعلى قيمة للصفقات بين الأحياء النشطة.

كما شهد حي نمار 51 صفقة بقيمة 68 مليون ريال، وحي عريض 39 صفقة بقيمة 18.4 مليون ريال.

نظرة عامة على السوق العقارية في المملكة

خلال الأسبوع المنتهي في 9 يناير 2025، تم تسجيل 6,329 صفقة عقارية في المملكة بقيمة إجمالية تجاوزت 7 مليارات ريال سعودي، ومساحة متداولة بلغت 26 مليون متر مربع، بلغ أعلى سعر للمتر المربع 163,500 ريال، بينما كان متوسط السعر 271 ريالًا.

دور البورصة العقارية في تعزيز الشفافية

أسهمت منصة البورصة العقارية، التابعة لوزارة العدل السعودية، في تعزيز الشفافية وتوفير بيانات موثوقة للمستثمرين والمشترين.

تجاوز عدد المستخدمين المسجلين في المنصة مليون مستخدم، مع 30 ألف مستفيد يوميًا، مما يساهم في اتخاذ قرارات مدروسة عند شراء أو بيع العقارات.

التوقعات المستقبلية للسوق العقارية

يتوقع خبراء العقار استمرار النمو في القطاع العقاري السعودي خلال عام 2025، مدعوم بزيادة الطلب على تملك المساكن والمبادرات الحكومية التي تستهدف تطوير السوق.

مع ذلك، يظل شح المعروض من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مما يتطلب جهودًا متواصلة من الجهات المعنية لتقليص الفجوة بين العرض والطلب.

يعكس الأداء القوي لحي الجنادرية في الرياض خلال شهر يناير 2025 جاذبية هذا الحي للمستثمرين والمشترين، ويعزز من مكانته كأحد أبرز المناطق السكنية والتجارية في العاصمة.

مع استمرار النمو في القطاع العقاري السعودي، تظل الشفافية وتوفير البيانات الموثوقة من خلال منصات مثل البورصة العقارية عوامل حاسمة في دعم هذا النمو وتوجيه الاستثمارات بشكل صحيح.

يواصل قطاع العقارات في الرياض تطوره، مع تزايد اهتمام المستثمرين والسكان بالمناطق الواعدة. ويعكس الطلب المرتفع على هذا الحي توجهات السوق نحو مناطق ذات مقومات اقتصادية وخدمات متكاملة، مما يجعله خيارًا مفضلًا للسكن والاستثمار.