الراجحي يعلن عن رسوم التحويل الجديدة للحسابات الداخلية والخارجية – تعرف على التكلفة لكل 1000 ريال

كشف مصرف الراجحي عن تحديث جديد لرسوم عمليات التحويل بين الحسابات داخل البنك وخارجه، حيث تم تحديد العمولات المطبقة على كل عملية تحويل وفقًا لقيمتها ونوعها. ويأتي هذا التعديل ضمن جهود البنك لتنظيم الخدمات المالية وتقديم خيارات تحويل تتناسب مع احتياجات العملاء.

كتب محمد سعد – يعد مصرف الراجحي واحدا من أبرز المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

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الراجحي يحدد عمولات التحويل الجديدة للحسابات داخل وخارج البنك

من بين هذه الخدمات، تبرز خدمات التحويل المالي بين الحسابات داخل المصرف وخارجه، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

أنواع خدمات التحويل في مصرف الراجحي

التحويلات الداخلية: بين حسابات مصرف الراجحي: تتيح هذه الخدمة للعملاء إمكانية تحويل الأموال بين حساباتهم الشخصية أو إلى حسابات عملاء آخرين داخل المصرف بسهولة وسرعة.

التحويلات المحلية: إلى بنوك أخرى داخل المملكة: يمكن للعملاء تحويل الأموال إلى حسابات في بنوك محلية أخرى عبر نظام “سريع” للتحويلات المالية.

التحويلات الدولية: إلى بنوك خارج المملكة: يوفر المصرف خدمة تحويل الأموال إلى حسابات في بنوك دولية، مع خيارات متعددة لتلبية احتياجات العملاء.



رسوم التحويلات في مصرف الراجحي

تختلف رسوم التحويل بناء على نوع التحويل والقناة المستخدمة لإجراء العملية، فيما يلي تفصيل للرسوم المطبقة:

التحويلات الداخلية بين حسابات مصرف الراجحي: عبر القنوات الإلكترونية (الموقع الإلكتروني، التطبيق، الصراف الآلي): تقدم هذه الخدمة مجانا، دون أي رسوم إضافية.

التحويلات المحلية إلى بنوك أخرى داخل المملكة: التحويل في نفس اليوم: عبر الفرع: 25 ريال سعودي. إلكترونيا: 7 ريالات سعودية. التحويل ليوم العمل التالي: عبر الفرع: 15 ريال سعودي. إلكترونيا: 5 ريالات سعودية.

التحويلات الدولية: عبر الفرع: 75 ريال سعودي. إلكترونيا: 50 ريال سعودي.



توضيح لرسوم التحويل لكل 1000 ريال سعودي

عند تحويل مبلغ 1000 ريال سعودي إلى بنك محلي آخر داخل المملكة، تكون الرسوم كما يلي:

عبر القنوات الإلكترونية: التحويل في نفس اليوم: 7 ريالات سعودية. التحويل ليوم العمل التالي: 5 ريالات سعودية.

عبر الفرع: التحويل في نفس اليوم: 25 ريال سعودي. التحويل ليوم العمل التالي: 15 ريال سعودي.



يجدر بالذكر أن هذه الرسوم ثابتة بغض النظر عن قيمة المبلغ المحول، أي أن الرسوم لا تتغير بتغير قيمة المبلغ.

مزايا استخدام القنوات الإلكترونية

يشجع مصرف الراجحي عملاءه على استخدام القنوات الإلكترونية لإجراء التحويلات المالية، نظرا للمزايا التالية:

تكلفة أقل: تعتبر الرسوم المطبقة على التحويلات الإلكترونية أقل مقارنة بالتحويلات التي تتم عبر الفروع.

سهولة الوصول: يمكن إجراء التحويلات في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة لزيارة الفرع.

سرعة التنفيذ: تتم معالجة التحويلات الإلكترونية بسرعة وكفاءة.

يقدم مصرف الراجحي مجموعة متنوعة من خدمات التحويل المالي لتلبية احتياجات عملائه، مع تحديد رسوم تختلف بناء على نوع التحويل والقناة المستخدمة.

ينصح العملاء بالاستفادة من القنوات الإلكترونية لإجراء التحويلات، نظرا لتكلفتها المنخفضة وسهولة استخدامها.

يسعى مصرف الراجحي إلى تقديم خدمات مصرفية تتسم بالكفاءة والوضوح، مع مراعاة متطلبات العملاء المختلفة. ويُنتظر أن تسهم هذه الرسوم الجديدة في تعزيز الشفافية وتسهيل عمليات التحويل داخل المملكة وخارجها.