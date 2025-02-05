السعودية تعلن عن تصنيف أفضل 10 شركات للشحن وتوصيل الطرود داخل المملكة

في إطار تعزيز قطاع اللوجستيات والخدمات البريدية، أصدرت الجهات المختصة في السعودية قائمة بتصنيف أفضل 10 شركات للشحن وتوصيل الطرود داخل المملكة. ويأتي هذا التصنيف بناءً على معايير الجودة، السرعة، وخدمات العملاء، بهدف مساعدة الأفراد والشركات على اختيار مزودي الخدمات الأفضل.

كتب محمد سعد – في إطار تعزيز كفاءة وموثوقية خدمات النقل في المملكة، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن نجاح قطاع الطرود البريدية في تسليم أكثر من 48 مليون طرد بريدي للمستفيدين خلال الربع الرابع من العام 2024.

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السعودية تصدر قائمة بتصنيف أفضل 10 شركات للشحن وتوصيل الطرود

هذا الإنجاز يعكس النمو الكبير الذي يشهده قطاع الطرود البريدية في المملكة، ويشير إلى الطلب المتزايد على هذه الخدمات التي تتزايد أهمية في عصر التجارة الإلكترونية وتوسع الأعمال التجارية المحلية والدولية.

ارتفاع حجم الطلب على خدمات الطرود البريدية: أكثر من 48 مليون طرد في ثلاثة أشهر

تعتبر هذه الأرقام مؤشرًا قويًا على النمو المستمر لقطاع النقل البريدي في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت شركات توصيل الطرود من تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي بفعالية، مما يساهم في تسهيل الحركة التجارية وتعزيز تجربة المستهلكين.

وتشير هذه الزيادة إلى التطور المستمر في جودة الخدمات المقدمة، خاصة في ظل التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية الذي يشهدها العالم والمنطقة بشكل عام.

مؤشر أداء شركات توصيل الطرود: تقييم شامل للجودة والامتثال للمعايير

وفقا للنشرة الإحصائية الربعية لأنشطة وخدمات النقل الصادرة عن الهيئة، تم قياس أداء شركات توصيل الطرود البريدية باستخدام مؤشر الأداء الذي يعتمد على عدد الشكاوى المصعدة لكل 100 ألف طرد بريدي.

يهدف هذا المؤشر إلى تقييم مستوى الخدمة المقدمة من قبل الشركات، ومدى التزامها بالمعايير القياسية لجودة الخدمات.

تصدرت شركة J&T Express وناقل إكسبريس هذا المؤشر بأدنى عدد من الشكاوى، حيث سجلت كل منهما شكوى واحدة فقط لكل 100 ألف طرد.

هذا الأداء المثالي يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها هذه الشركات في تحسين مستوى الخدمات وضمان رضا العملاء.

بينما جاءت شركة iMile Delivery في المرتبة الثالثة بعدد شكاوى بلغ 2 لكل 100 ألف طرد، تلتها شركة DHL بـ 3 شكاوى، ثم GFS Express بـ 4 شكاوى. أما الشركات الأخرى، فقد تراوحت نتائجها بين 5 إلى 9 شكاوى لكل 100 ألف طرد بريدي.

الشكاوى المصعدة: آلية لتقييم وتحسين الخدمة من خلال متابعة الهيئة

أكدت الهيئة العامة للنقل أن الشكاوى المصعدة هي تلك التي لم يتم حلها من قبل شركات التوصيل خلال المدة المحددة، والتي هي سبعة أيام.

وأوضحت الهيئة أنه في حال لم تتم معالجة الشكوى أو عدم تجاوب الشركة، يحق للعميل رفع شكواه إلى الهيئة مباشرة عبر الرقم الموحد 19929.

بعد تلقي الشكاوى، تقوم الهيئة بمراجعتها ومتابعة الإجراءات مع الشركة المعنية لضمان حل المشكلة وفقًا للأنظمة المعتمدة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة وضمان الامتثال للمعايير المعمول بها.

جهود الهيئة العامة للنقل في تحسين جودة الخدمة

تعمل الهيئة العامة للنقل على متابعة الأداء المستمر لشركات توصيل الطرود البريدية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

تعتبر هذه المتابعة جزءًا من استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير قطاع النقل في المملكة، وضمان تقديم خدمات تتمتع بالكفاءة العالية والموثوقية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز الابتكار والتقدم في جميع القطاعات الاقتصادية.

استشراف مستقبل خدمات الطرود البريدية في المملكة

في ظل هذا النمو الكبير في الطلب على خدمات الطرود البريدية، من المتوقع أن يستمر قطاع النقل البريدي في المملكة في التوسع والابتكار في السنوات القادمة.

وتعمل الهيئة العامة للنقل على تشجيع الشركات على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال خدمات التوصيل، بما يضمن تجربة مريحة وآمنة للمستهلكين.

مع استمرار تحسين الأنظمة والمعايير، سيتمكن القطاع من مواجهة التحديات المستقبلية وتلبية احتياجات السوق المتزايدة بكفاءة واحترافية.

ضمان خدمة موثوقة ومتوافقة مع المعايير

تعد الهيئة العامة للنقل بمثابة الضامن للجودة والمصداقية في خدمات الطرود البريدية، حيث تضع راحة المستهلكين في المقام الأول من خلال مراقبة الأداء ومتابعة الشكاوى.

ومع زيادة الطلب على هذه الخدمات، تواصل الهيئة عملها على تطوير الأنظمة والمعايير لضمان تقديم خدمات تتمتع بالجودة والكفاءة العالية لجميع المواطنين والمقيمين.

يساهم هذا التصنيف في تعزيز المنافسة بين شركات الشحن وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مما ينعكس إيجابيًا على تجربة العملاء ويدعم رؤية المملكة في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية.