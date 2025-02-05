السعودية تعلن عن تعديلات جديدة على تأشيرات العمرة – مدة الإقامة وشروط الإصدار والموقوفة عن بعض الدول

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديثات جديدة على تأشيرات العمرة، تضمنت تعديل مدة الإقامة وشروط الإصدار، في خطوة تهدف إلى تنظيم استقبال المعتمرين وضمان تجربة أكثر سلاسة لهم. كما كشفت السلطات عن سبب تعليق إصدار تأشيرات العمرة لبعض الدول العربية، مما أثار اهتمامًا واسعًا بين الراغبين في أداء المناسك.

كتب محمد سعد – تواصل المملكة العربية السعودية جهودها الحثيثة لتنظيم موسم العمرة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025.

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السعودية تطلق تأشيرات للعمرة الجديدة بعد تعديل مدة الاقامة وشروط الاصدار

تأتي هذه الجهود في إطار سعي وزارة الحج والعمرة لتسهيل أداء المناسك للمعتمرين من مختلف أنحاء العالم، مع ضمان تطبيق الضوابط والإجراءات التي تضمن سلامة وأمن الجميع.

تعديلات جديدة على تأشيرات العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إدخال تعديلات جديدة على ضوابط تأشيرة العمرة، بهدف التسهيل على الزائرين في ظل الإقبال المتزايد على أداء المناسك.

تشمل هذه التعديلات السماح للراغبين في أداء العمرة بالوصول إلى الأراضي السعودية قبل الموعد المحدد بحوالي 15 يوم.

كما حددت الوزارة مدة التأشيرة بـ90 يوم كحد أقصى، مع عدم السماح بتمديدها، يذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم تدفق المعتمرين وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.

مدة صلاحية تأشيرات العمرة

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن صلاحية تأشيرة العمرة تمتد لثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذو القعدة من كل عام هجري.

يأتي هذا التحديد بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية، استعداد لموسم الحج من كل عام.

كما أكدت الوزارة أن المعتمرين القادمين من الخارج لديهم الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامتهم.

شروط إصدار تأشيرات العمرة

تتضمن شروط إصدار تأشيرات العمرة ما يلي:

صلاحية جواز السفر: يجب أن يكون جواز سفر المعتمر صالحًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل تقديم الطلب.

الالتزام بالمدة المحددة: يجب على المعتمر الالتزام بمدة الإقامة المحددة في التأشيرة، وعدم تجاوزها.

الالتزام بالأنظمة والقوانين: يحظر على المعتمرين العمل في أي مؤسسة داخل المملكة تحت أي مسمى، ويُفرض غرامة قدرها 500 ريال سعودي عن كل مخالفة.

الالتزام بالبرنامج المحدد: يجب على المعتمر الالتزام بالبرنامج المحدد له من قبل شركة السياحة، وعدم التنقل خارج نطاق المدن المسموح بها إلا بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

وقف إصدار تأشيرات العمرة لبعض الدول العربية

في سياق متصل، قررت السلطات السعودية وقف إصدار تأشيرات العمرة غير المباشرة (B2C) للقادمين من مصر وباكستان.

يأتي هذا القرار بعد ملاحظات حول استخدام هذه التأشيرات بطرق غير سليمة، مما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ هذه الخطوة لتنظيم عملية إصدار التأشيرات وضمان استخدامها بالشكل الصحيح.

جهود المملكة في تنظيم موسم العمرة

تسعى المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة الحج والعمرة، إلى تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار، تشمل هذه الجهود:

توفير وسائل نقل حديثة ومكيفة: لتسهيل انتقال المعتمرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تسهيل خطوات إصدار تأشيرة العمرة: من خلال منصات إلكترونية مثل تطبيق “نُسك”، الذي يمكن المعتمرين من حجز المواعيد وإصدار التصاريح بسهولة.

توفير الخدمات الصحية والأمنية: لضمان سلامة وأمن المعتمرين خلال فترة إقامتهم في المملكة.

تدريب الكوادر العاملة: على أعلى مستوى من الخدمة لتقديم الدعم والمساعدة للمعتمرين.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة الدينية وتقديم تجربة مميزة للمعتمرين والحجاج.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025، تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لتنظيم موسم العمرة، من خلال إدخال تعديلات على ضوابط تأشيرات العمرة وتحديد مدة صلاحيتها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لضمان استخدام التأشيرات بالشكل الصحيح.

تهدف هذه الجهود إلى تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وضمان سلامتهم وأمنهم خلال فترة إقامتهم في المملكة.

تعكس هذه التعديلات حرص السعودية على تطوير منظومة العمرة بما يتماشى مع المتغيرات الحالية، مع ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وتنظيم تدفق الزوار إلى الحرمين الشريفين.