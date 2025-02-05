فرصة اكتتاب جديدة في السوق السعودية – شركة واعدة بآفاق ربحية عالية للمستثمرين

أعلنت السوق المالية السعودية عن فرصة اكتتاب جديدة لشركة واعدة يتوقع أن تحقق مكاسب كبيرة للمستثمرين. ويترقب المهتمون بسوق الأسهم تفاصيل الطرح العام، وسط توقعات بجذب رؤوس أموال كبيرة نظرًا لقوة الشركة ونموها المتوقع في السوق.

كتب محمد سعد – تعد شركة دراية المالية إحدى الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية بالمملكة العربية السعودية، وقد أعلنت مؤخرًا عن طرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية تاسي.

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فرصة اكتتاب جديدة في سوق الاسهم السعودية لشركة واعده

وقد تم تعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي ومدير سجل الاكتتاب للطرح العام الأولي للشركة.

في هذا التقرير، نستعرض معًا التفاصيل الكاملة للاكتتاب في أسهم شركة دراية المالية، بما في ذلك النطاق السعري للأسهم، موعد الاكتتاب، وكذلك كمية الأسهم المخصصة للمكتتبين.

النطاق السعري لأسهم دراية المالية في السوق الرئيسي تاسي

أعلنت شركة دراية المالية عن تحديد النطاق السعري لأسهمها في الطرح العام الأولي في السوق الرئيسية تاسي، حيث يتراوح السعر المتوقع للسهم الواحد بين 27 و30 ريال سعودي.

بعد فترة من بدء الاكتتاب، سيتم الإعلان عن السعر النهائي للسهم بناء على طلبات المستثمرين وحجم الاكتتاب.

من المتوقع أن يشهد الاكتتاب إقبال كبير من قبل المؤسسات والمستثمرين الأفراد على حد سواء، حيث سيتم طرح 49.95 مليون سهم تمثل 20% من رأس مال الشركة الذي يبلغ 499.5 مليون ريال سعودي.

بناء سجل الأوامر للمؤسسات

تم تحديد موعد بدء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات في يوم الأحد 2 فبراير 2025، على أن تستمر حتى الساعة الثانية مساء بتوقيت السعودية يوم الأحد 9 فبراير 2025.

هذه الفترة مخصصة للمؤسسات الاستثمارية الكبرى التي ترغب في المشاركة في الاكتتاب، حيث سيتم خلالها جمع الطلبات من هذه المؤسسات لتحديد الطلب على أسهم الشركة.

موعد الاكتتاب للمستثمرين الأفراد

بالنسبة للمستثمرين الأفراد، فقد أعلنت شركة دراية المالية عن بدء الاكتتاب في أسهمها المخصصة لهذه الشريحة من المستثمرين المؤهلين في يوم العشرين من شهر فبراير الجاري، ويستمر حتى يوم السبت الثاني والعشرين من نفس الشهر 2025.

سيتم تخصيص 4.99 مليون سهم للمستثمرين الأفراد، وهو ما يمثل 10% من إجمالي الأسهم التي سيتم طرحها خلال الاكتتاب.

أهمية الاكتتاب في أسهم شركة دراية المالية

يعد هذا الاكتتاب خطوة مهمة في تعزيز تنوع فرص الاستثمار في السوق السعودي، ويُتوقع أن يكون له تأثير كبير على أداء السوق المالي السعودي، خصوصًا في ظل النمو المستمر في قطاع الخدمات المالية.

كما أن هذا الاكتتاب يعد فرصة للمستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤسسيين على حد سواء لدخول سوق الأسهم السعودي عبر شركة مالية ذات سمعة قوية.

إن الاكتتاب في أسهم شركة دراية المالية يعد أحد أبرز الأحداث المالية في السوق السعودي لعام 2025.

مع النطاق السعري الذي يتراوح بين 27 و30 ريال سعودي للسهم، وتخصيص جزء كبير من الأسهم للمستثمرين الأفراد، تتيح الشركة للمكتتبين فرصة للمشاركة في نموها المستقبلي.

إذا كنت من المهتمين بالاستثمار في السوق السعودي، فلا تفوت هذه الفرصة المميزة للمشاركة في هذا الاكتتاب الهام.

يعد هذا الاكتتاب فرصة مميزة للراغبين في الاستثمار بسوق الأسهم السعودية، حيث تتمتع الشركة بمقومات قوية تؤهلها لتحقيق أداء مالي واعد، مما يعزز من فرص العوائد للمكتتبين.