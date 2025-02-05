طريقة تحضير كيكة هشة بدون بيكنج بودر بمكونات بسيطة من مطبخك

هل ترغبين في تحضير كيكة لذيذة وهشة دون الحاجة لاستخدام البيكنج بودر؟ يمكنك تحقيق ذلك بسهولة بمكونات متوفرة في مطبخك. في هذا المقال، سنشاركك طريقة مجربة لتحضير كيكة إسفنجية رائعة بخطوات بسيطة تضمن لك نتيجة مثالية.

كتب محمد سعد – تعتبر الكيكة من الحلويات السهلة والمحببة للجميع، وتتنوع طرق تحضيرها حسب المكونات المتوفرة، وفي بعض الأحيان قد لا يتوفر البيكنج بودر في المطبخ، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن تحضير كيكة لذيذة وهشة، و في هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل كيكة بدون بيكنج بودر باستخدام مكونات بسيطة تعطي نتيجة رائعة.

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طريقة عمل كيكة بدون بيكنج بودر

لعمل كيكة بدون بيكنج بودر يجب تو فر المكونات الآتية:

2 كوب من الدقيق الأبيض

4 بيضات

1 كوب من السكر

1كوب من الحليب

½ كوب من الزيت النباتي

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة ملح

خطوات تجهيز الكيكة

قبل البدء، سخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يكون جاهزا عند وضع الكيكة.

في وعاء كبير، اخفق البيض مع السكر باستخدام مضرب كهربائي أو يدوي حتى يصبح الخليط فاتح اللون وكثيف القوام و هذه الخطوة مهمة لأن الهواء الذي سيدخل أثناء الخفق سيساعد على رفع الكيكة.

أضف الحليب والزيت والفانيليا إلى خليط البيض والسكر، واخلط المكونات جيدا حتى تتجانس.

أضف الدقيق ورشة الملح تدريجيا إلى الخليط السائل مع الاستمرار في التحريك ببطء حتى لا يخرج الهواء الذي أُدخل أثناء الخفق.

ادهن قالب الكيك بالقليل من الزيت ورشه بالدقيق لتجنب التصاق الكيكة.

ثم اسكب الخليط في القالب بالتساوي.

ضع القالب في الفرن واتركه لمدة 30-40 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة ويمكنك التأكد من نضجها عن طريق إدخال عود خشبي في المنتصف؛ فإذا خرج نظيفا، فهذا يعني أنها جاهزة.

اترك الكيكة تبرد لبضع دقائق قبل إخراجها من القالب، و يمكن تزيينها بالسكر البودرة أو الشوكولاتة حسب الرغبة.

نصائح لنجاح الكيكة بدون بيكنج بودر

تأكد من خفق البيض جيدا لدخول أكبر قدر من الهواء.

لا تفرط في تقليب الخليط بعد إضافة الدقيق حتى لا تفقد الكيكة خفتها.

يمكنك إضافة عصير ليمون أو لبن زبادي لمزيد من الطراوة.

حتى بدون البيكنج بودر، يمكنك تحضير كيكة لذيذة وهشة باتباع خطوات بسيطة والاعتماد على خفق البيض بشكل جيد، جرب هذه الوصفة واستمتع بمذاق رائع مع عائلتك وأصدقائك.

الآن بعد أن تعلمتِ سر تحضير كيكة هشة بدون بيكنج بودر، جربيها اليوم واستمتعي بمذاقها اللذيذ مع عائلتك. لا تنسي مشاركتنا تجربتك وأي لمسات خاصة تضيفينها لوصفتك!