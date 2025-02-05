عروض ياميش رمضان 2025 في كارفور مصر.. تخفيضات مميزة على المكسرات والتمور

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يترقب الكثيرون أحدث العروض والتخفيضات على الياميش والمكسرات والتمور. وقد أعلنت متاجر كارفور في مصر عن خصومات كبيرة على مختلف المنتجات الرمضانية، مما يتيح لك فرصة التسوق بأسعار تنافسية وتجهيز سفرتك الرمضانية بأفضل الأسعار.

كتب محمد سعد – ينتظر الكثير من المواطنين في هذه الأيام عروض الياميش في رمضان من كارفور، حيث تعتبر متاجر كارفور واحدة من أشهر سلاسل الهايبر ماركت على مستوى العالم، حيث توفر تشكيلة متنوعة من السلع التي تشمل المواد الغذائية والأدوات المنزلية،والأجهزة الكهربائية المخصصة للعرائس. وتتميز بتقديم عروض وخصومات منتظمة قد تصل إلى 70%، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمتسوقين الباحثين عن الجودة والأسعار المناسبة لا سيما خلال شهر رمضان 2025.

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عروض الياميش في رمضان من كارفور

كارفور يواصل تقديم عروض مميزة وتخفيضات كبرى تناسب احتياجات الأسر المصرية، حيث يجدد عروضه بشكل مستمر ليشمل السلع الأساسية بأسعار تنافسية وخلال شهر فبراير جاءت العروض على مجموعة متنوعة من المنتجات من بينها:

لانشون بقري (ربع كيلو) بسعر 43.95 جنيه

لانشون دجاج سادة (ربع كيلو) بسعر 43.95 جنيه

جوز الهند المبشور (ربع كيلو) بسعر 34.95 جنيه

كيلو زبيب جامبو بسعر 99.95 جنيه

مكرونة إيطاليانو (400 جرام) بسعر 19.95 جنيه

زجاجة زيت زيتون امتنان (250 مل) بسعر 233 جنيه

كيلو فاصوليا بيضاء بسعر 29.95 جنيه

كركديه (ربع كيلو) بسعر 49.50 جنيه

عروض كرتونة رمضان من كارفور

كما يوفر كارفور كرتونة رمضان 2025 بسعر 169 جنيهًا، والتي تحتوي على مجموعة من المنتجات الأساسية التي يحتاجها كل منزل، ومنها:

2 كيس مكرونة (300 جرام)

كيس أرز (900 جرام)

كيلو سكر

زجاجة زيت خليط (600 مل)

علبة سمن (350 جرام)

كيس ملح (500 جرام)

تخفيضات كارفور على الياميش والمكسرات في رمضان 2025

مع اقتراب شهر رمضان أطلقت كارفور خصومات كبيرة على الياميش والمكسرات، مما يمنح العملاء فرصة رائعة للحصول على أجود المنتجات بأسعار مخفضة، ومن أبرز العروض المتاحة:

مشمشية (ربع كيلو) بسعر 74 جنيه

بندق (ربع كيلو) بسعر 159 جنيه

قراصيا (ربع كيلو) بسعر 59 جنيه

سوداني (ربع كيلو) بسعر 29 جنيه

لوز (ربع كيلو) بسعر 139 جنيه

عين جمل (حصى) (ربع كيلو) بسعر 74 جنيه

عين جمل (مقشر) (ربع كيلو) – السعر غير متوفر

لفة قمر الدين (ربع كيلو) بسعر 59 جنيه بدلًا من 79 جنيه

استفد من عروض كارفور المميزة في رمضان 2025

تمثل تخفيضات كارفور فرصة ذهبية للتوفير، حيث تقدم خصومات ضخمة على المواد الغذائية والياميش والمستلزمات الأساسية. لا تفوت الفرصة وتابع أحدث العروض للاستفادة منها قبل نفاد الكمية.

لا تفوّت الفرصة للاستفادة من عروض كارفور الخاصة بشهر رمضان 2025، حيث يمكنك الحصول على أفضل المنتجات بأسعار مخفضة. تابع أحدث الخصومات واستعد لاستقبال الشهر الكريم بميزانية متوازنة وجودة عالية.