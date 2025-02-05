انطلاق عروض السدحان لشهر رمضان 2025.. تخفيضات كبرى على جميع المنتجات

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأت متاجر السدحان في تقديم خصومات كبيرة على مختلف المنتجات الغذائية والاستهلاكية، مما يمنح المتسوقين فرصة رائعة للحصول على مستلزماتهم بأسعار مخفضة. استعد لاستقبال الشهر الكريم بأفضل العروض والتخفيضات التي تشمل الياميش، المواد التموينية، واللحوم الطازجة.

كتب محمد سعد – تحرص السدحان دائما على تقديم أفضل العروض والتخفيضات لعملائها، أطلقت أسواق السدحان حملتها الدعائية الأسبوعية استعداد لشهر رمضان، والتي تشمل مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية، وتعد هذه العروض فرصة مثالية للمتسوقين للاستفادة من التخفيضات المميزة على المواد الغذائية وأدوات المطبخ، مما يجعل تجربة التسوق أكثر توفير وجودة.

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عروض السدحان على المواد الغذائية لشهر رمضان

يتميز عروض هذا الأسبوع بتخفيضات هائلة على تشكيلة متنوعة من المواد الغذائية الطازجة والمعلبة، حيث تقدم الأسواق أسعار تنافسية توفر للمتسوقين شراء احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة، ومن أبرز العروض:

المانجو اليمني تيمور بسعر 11.95 ريال بدل من 17.95 ريال، مما يوفر للعملاء فرصة الاستمتاع بفاكهة لذيذة بسعر أقل.

لحم الخروف السواكي الطازج بسعر 56.95 ريال بدل من 74.95 ريال، وهو عرض جذاب لمحبي اللحوم الطازجة بجودة عالية.

لحم التيس الطازج بالعظم بسعر 46.95 ريال بدل من 68.95 ريال، مما يعكس التزام السدحان بتقديم لحوم طازجة بأسعار مناسبة.

شرائح سمك السلمو بسعر 65.95 ريال بدل من 79.95 ريال، ليحظى محبو المأكولات البحرية بتخفيضات حقيقية.

الفاصوليا بسعر 6.95 ريال بدل من 8.95 ريال، وهو خيار مثالي لمن يبحث عن المنتجات الغذائية بأسعار معقولة.

العنب الهندي الأخضر بسعر 4.95 ريال بدل من 6.95 ريال، لمنح المتسوقين تجربة شراء فواكه طازجة بأسعار أقل.

السمك الفيليه المجمد بسعر 29.95 ريال بدل من 39.95 ريال

الذرة الطازجة بسعر 4.95 ريال بدل من 5.75 ريال.

كيس الثوم بسعر 2.50 ريال بدل من 3.95 ريال.

كرتون البيض (30 بيضة)بسعر 17.95 ريال بدل من 23.95 ريال، وهو عرض مثالي للعائلات الكبيرة والمطاعم.

خصومات رائعة على أدوات المطبخ

إلى جانب التخفيضات على المواد الغذائية، لم تنسي أسواق السدحان تقديم عروض مذهلة على أدوات المطبخ، التي تعتبر من أساسيات أي منزل، ومن بين أبرز العروض:

فرامة طعام من ماركة كولين (300 واط) بسعر 44.95 ريال بدل من 59.95 ريال، لتسهيل عملية تحضير الطعام بأسلوب عصري.

قدر ضغط من الألمنيوم بسعة 5 لتر بسعر 59.95 ريال بدل من 69.95 ريال، وهو منتج أساسي لطهي الوجبات بسرعة وكفاءة.

لا تفوّت فرصة التسوق من عروض السدحان الرمضانية، حيث ستجد خصومات مذهلة على جميع المنتجات لتلبية احتياجاتك خلال الشهر الفضيل. تابع أحدث العروض واستمتع بتجربة تسوق اقتصادية وموفرة