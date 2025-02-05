طريقة عمل كيكة الحلة على البوتاجاز.. وصفة هشة بدون فرن

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة سهلة لتحضير الكيكة دون الحاجة لاستخدام الفرن، فإن كيكة الحلة على البوتاجاز هي الحل المثالي. هذه الوصفة تمنحك كيكة هشة ولذيذة باستخدام مكونات بسيطة، مع ضمان نفس القوام الرائع الذي تحصلين عليه في الفرن. اكتشفي معنا خطوات تحضيرها بسهولة في المنزل.

كتب محمد سعد – تعتبر كيكة الحلة من أنواع الحلويات المحبوبة لدى الكثيرين، حيث يمكن تحضيرها بسهولة وبخطوات بسيطة، كما أنها لا تحتاج إلى فرن بل يمكن إعدادها على البوتاجاز، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين لا يمتلكون فرنًا أو يبحثون عن وصفة سريعة تتميز هذه الكيكة بنكهتها الشهية وقوامها الهش ويمكن تحضيرها بمكونات بسيطة تتوفر في معظم المنازل في هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضير كيكة الحلة بأسلوب مميز وأسلوب سهل.

إقرأ ايضاً : طريقة عمل كيكة الحلة الاقتصادية بالكاكاو في المنزل

مكونات كيكة الحلة

1.5 كوب دقيق

1 كوب سكر

نصف كوب زيت

1 كوب حليب

3 بيضات

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح