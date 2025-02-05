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طريقة عمل كيكة الحلة على البوتاجاز.. وصفة هشة بدون فرن

طريقة عمل كيكة الحلة على البوتاجاز.. وصفة هشة بدون فرن
طريقة عمل كيكة الحلة على البوتاجاز.. وصفة هشة بدون فرن
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة سهلة لتحضير الكيكة دون الحاجة لاستخدام الفرن، فإن كيكة الحلة على البوتاجاز هي الحل المثالي. هذه الوصفة تمنحك كيكة هشة ولذيذة باستخدام مكونات بسيطة، مع ضمان نفس القوام الرائع الذي تحصلين عليه في الفرن. اكتشفي معنا خطوات تحضيرها بسهولة في المنزل.

كتب محمد سعد – تعتبر كيكة الحلة من أنواع الحلويات المحبوبة لدى الكثيرين، حيث يمكن تحضيرها بسهولة وبخطوات بسيطة، كما أنها لا تحتاج إلى فرن بل يمكن إعدادها على البوتاجاز، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين لا يمتلكون فرنًا أو يبحثون عن وصفة سريعة تتميز هذه الكيكة بنكهتها الشهية وقوامها الهش ويمكن تحضيرها بمكونات بسيطة تتوفر في معظم المنازل في هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضير كيكة الحلة بأسلوب مميز وأسلوب سهل.

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مكونات كيكة الحلة

  • 1.5 كوب دقيق
  • 1 كوب سكر
  • نصف كوب زيت
  • 1 كوب حليب
  • 3 بيضات
  • 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
  • 1 ملعقة صغيرة فانيليا
  • رشة ملح

طريقة عمل كيكة الحلة على البوتاجاز.. وصفة هشة بدون فرن

طريقة تحضير كيك البوتاجاز

  1. قومي بخفق البيض مع السكر جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا وفاتح اللون.
  2. أضيفي الزيت، الحليب والفانيليا واستمري في الخفق حتى تتجانس المكونات.
  3. ثم امزجي الدقيق مع البيكنج بودر والملح في وعاء آخر.
  4. أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط البيض مع الخفق المستمر على سرعة منخفضة حتى تندمج المكونات.
  5. قومي بدهن حلة غير لاصقة بالقليل من الزيت أو الزبدة.
  6. بعد ذلك اسكبي خليط الكيك في الحلة المعدة.
  7. ضعي الحلة على نار هادئة جدًا مع وضع قطعة معدنية أسفل الحلة لضمان توزيع الحرارة بشكل متساوي.
  8. غطي الحلة بغطاء محكم واتركي الكيكة على النار لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة أو حتى تنضج تمامًا.
  9. يمكنك اختبار النضج بإدخال عود خشبي في وسط الكيكة فإذا خرج نظيفًا فهذا يعني أنها نضجت.
  10. اتركي الكيكة لتبرد قليلًا قبل تقطيعها وتقديمها.

نصائح هامة عند صنع كيكة الحلة

  • في حالة عدم توفر حلة غير لاصقة يمكن استخدام أي حلة أخرى لكن يفضل دهنها جيدًا بالزيت أو الزبدة ورشها بالدقيق لضمان عدم الالتصاق.
  • يمكن استخدام الخلاط الكهربائي بدلاً من الخفق اليدوي للحصول على مزيج متجانس وسريع.
  • يمكن إضافة بعض المكسرات أو الزبيب إلى الخليط لإضفاء نكهة إضافية على الكيكة.

الآن يمكنكِ تحضير كيكة لذيذة وهشة على البوتاجاز دون الحاجة إلى الفرن، مما يجعلها خيارًا مثاليًا في أي وقت. جربيها اليوم واستمتعي بمذاقها الرائع مع كوب من الشاي أو القهوة.

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