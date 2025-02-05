طريقة يتحضير الكنافة الآلي في المنزل.. حلوى رمضانية سهلة ولذيذة

الكنافة من أشهر الحلويات الرمضانية التي لا غنى عنها بعد الإفطار، وتتميز بطعمها الشهي وقوامها المقرمش. إذا كنتِ ترغبين في تحضيرها بطريقة سهلة ومثالية في المنزل، فإليكِ طريقة عمل الكنافة الآلي بخطوات بسيطة تضمن لكِ نتيجة رائعة دون الحاجة لشرائها جاهزة.

كتب محمد سعد – من ألذ الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع ويزداد الإقبال على تناولها خلال شهر رمضان هي الكنافة بمختلف أنواعها، ويوجد العديد من الوصفات التي يتم تحضيرها باستخدام الكنافة، ويوجد نوعين من الكنافة الموجودة في الأسواق الكنافة اليدوي وهي التي يتم تحضيرها سادة ويتم إضافة القطر فقط، ويوجد أيضًا الكنافة التي يتم تحضيرها آليًا وهذا النوع من الكنافة هو الذي يتم استخدامه في تحضير جميع وصفات الكنافة المختلفة.

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مكونات عمل الكنافة في المنزل

يقوم عدد كبير من الأمهات وربات البيوت بتحضير الكثير من وصفات الكنافة اللذيذة والشهية، ويتم تحضير جميع هذه الوصفات باستخدام الكنافة الآلي، وذلك لأنها سهل التعامل معها أثناء التحضير ويمكن أيضًا تحضير الكنافة بأبسط الطرق، ويمكن أيضًا أن يتم تحضير أسهل وصفات الكنافة باستخدام الكنافة الآلي، ويمكن أن يتم صنع هذا النوع بطريقة منزلية بسيطة من خلال استخدام مكونات بسيطة:

مقدار كوب واحد من الدقيق المخصص من أجل الحلويات.

مقدار كوب واحد من دقيق السميد الناعم.

مقدار كوب ونصف من الحليب ويجب أن يكون ساخن.

صبغة مخصصة للكنافة.

أربعة قطرات من ماء الورد.

مقدار ثلاث أرباع كوب من السمن ويفضل استخدام سمن بلدي.

طريقة تحضير الكنافة الآلي

يستطيع الكثير من ربات البيوت تحضير الكنافة الآلي في المنزل وذلك بطريقة تساعد في الحصول على كنافة مثل التي يتم شراؤها من المحلات، وتم توضيح جميع الخطوات التي يتم من خلالها الحصول على نتائج كنافة تشبه الجاهزة التي يتم تحضيرها في المحلات، ويتم تحضير الكنافة الآلى من خلال هذه الخطوات:

القيام بخلط نوعين الدقيق الأبيض والسميد معًا جيدًا.

يتم إضافة كل من السمن وماء الورد وصبغة الكنافة والتقليب.

يتم إضافة الحليب والخلط جيدًا حتى يتم الحصول على عجينة ذات قوام مائل للسائل.

تترك العجينة نصف ساعة ثم يتم وضعها في كيس بلاستيكي والقيام بإحداث ثقوب صغيرة به من الأسفل.

يتم وضع الكيس فوق صينية مدهونة زيت على نار منخفضة مع تحريكه في شكل دائري.

يتم إزالة الكنافة بعد دقيقتين ويتم وضع كمية أخرى.

الآن أصبح بإمكانكِ تحضير الكنافة الآلي في المنزل بسهولة والاستمتاع بمذاقها الشهي بعد إفطار رمضان. جربي الوصفة اليوم وزيني سفرتك بحلوى رمضانية رائعة!