طريقة عمل حلى الجيلي في المنزل.. وصفة سهلة بطعم رائع

حلى الجيلي من أسهل وألذ الحلويات التي يمكنكِ تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة. يتميز بقوامه الخفيف ومنظره الجذاب، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتحلية خفيفة بعد الوجبات. في هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة تحضير الجيلي بطعم شهي وبخطوات سهلة لضمان نتيجة مثالية.

كتب محمد سعد – من أكثر أنواع الحلويات التي يحبها جميع الأطفال بمختلف النكهات هو الجيلي، حيث يوجد الكثير من أنواع الچيلي بمختلف النكهات وأطعمة الفواكه المتنوعة، لذلك قام العديد من ربات البيوت بابتكار العديد من أنواع الحلوى التي يتم تحضيرها باستخدام الجيلي، وذلك من أجل تقديمها للأطفال، ومن أفضل الوصفات التي يتم تحضيرها باستخدام الجيلي هي وصفة المهلبية مع الچيلي وذلك لأنها من الوصفات البسيطة التي يتم تحضيرها من خلال استخدام بعض المكونات البسيطة.

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مكونات حلى الچيلي والمهلبية

تم الكشف عن جميع المكونات التي يتم استخدامها أثناء تحضير حلوى المهلبية والجيلي، وتتميز هذه الحلوى بسهولة المكونات التي يتم استخدامها حيث أنها تتواجد في كل بيت، كما تتميز أيضًا أنها من أكثر الحلويات الموفرة والاقتصادية حيث أنها لا تتكلف الكثير، وتم توضيح كافة المكونات من خلال بعض النقاط وهي:

ثلاثة أكواب من الحليب البارد.

أربعة ملاعق من النشا.

نصف باكو من الكريم شانتيه.

اثنين من ملاعق القشطة.

ثلاثة ملاعق من السكر.

اثنين من قطرات الشربات من نكهة الجيلي المستخدم.

كوب واحد من الماء المغلي.

باكو من أي نكهة من نكهات الجيلي.

كوب من الماء البارد ويفضل أن يكون مثلج.

شرائح من الفاكهة المجففة للتزيين ويمكن استخدام مكسرات مجروشة.

طريقة تحضير الجيلي والمهلبية

من أسرع أنواع الحلوى التي تتمكن كل أم من القيام بها لأطفالهم، حيث أنها تتميز بأنها لا تحتاج استخدام الفرن كما أنها يتم تحضيرها ووضعها في الثلاجة، ويمكن تحضير هذه الحلوى من خلال بعض الخطوات البسيطة، وقد تم توضيح جميع هذه الخطوات من خلال ما يلي:

في قدر يتم إضافة السكر والنشا والقشطة وقطرات الشربات مع الكريم شانتيه والحليب البارد يتم التقليب جيدًا حتى تذوب النشا وتتجانس المكونات.

يتم رفع الخليط على النار مع التقليب حتى يصبح القوام ثقيل يترك الخليط حتى يهدأ ويوضع في الأطباق حتى المنتصف.

يتم وضع المهلبية في الثلاجة حتى تتماسك.

يتم وضع الجيلي في وعاء مع الماء المغلي والتقليب حتى يذوب.

يتم إضافة الماء البارد والتقليب.

يتم وضع الجيلي فوق المهلبية ويوضع في الثلاجة حتى يتماسك ويتم التزيين والتقديم.

الآن يمكنكِ تحضير حلى الجيلي في المنزل بسهولة والاستمتاع بمذاقه الرائع مع عائلتك. جربيه اليوم وقدميه بطريقة مبتكرة لإضافة لمسة مميزة لمائدتك.