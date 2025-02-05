عاصفة تخفيضات في سنتر شاهين لشهر فبراير 2025.. خصومات هائلة على جميع العروض

أعلن سنتر شاهين عن أقوى عروضه لشهر فبراير 2025، مقدمًا عاصفة من الخصومات الهائلة على مختلف المنتجات، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية، الأدوات المنزلية، المفروشات، والملابس. هذه الفرصة المثالية تتيح لك التسوق بأسعار مخفضة والاستفادة من العروض الحصرية طوال الشهر.

كتب محمد سعد – ينتظر الكثير من المواطنين أقوى عروض سنتر شاهين في شهر فبراير وذلك لأنها فرصة رائعة للحصول على الأدوات المنزلية بأسعار مخفضة، حيث يقدم المعرض العديد من التخفيضات الكبيرة على مجموعة متنوعة من المنتجات يعد سنتر شاهين من أبرز المعارض التي توفر عروضًا مستمرة بهدف تلبية احتياجات عملائها.

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عروض سنتر شاهين المميزة



تتضمن العروض تخفيضات تصل إلى نصف السعر، مما يجعلها فرصة مثالية لشراء الأدوات المنزلية بأسعار مغرية ومنها:

طقم حلل استانلس بست الأصلي 5 حلة مقاس 16 – 18 – 20 – 24 – 30 بسعر 1999 جنيه بدلاً من 6815 جنيه.

طقم عشاء بورسلين حراري 18 قطعة بسعر 599 جنيه بدلاً من 1849 جنيه.

ترمس دريم حراري 1 لتر بسعر 175 جنيه بدلاً من 419 جنيه.

طقم مج شوربة بورسلين حراري بالسلطانيه 9 قطع بسعر 399 جنيه بدلاً من 1009 جنيه.

تيربو معدن مدور 4 دور بسعر 555 جنيه بدلاً من 1025 جنيه.

طقم عشاء اركوبايركس حراري 46 قطعة بسعر 1599 جنيه بدلاً من 3409 جنيه.

خصومات سنتر شاهين على الأجهزة الكهربائية

تستمر العروض أيضًا لتشمل الأجهزة الكهربائية مع تخفيضات كبيرة على مجموعة متنوعة من المنتجات مثل:

خلاط دانشا 1200 وات 1.8 لتر بسعر 2399 جنيه بدلاً من 2445 جنيه.

محضر طعام براون 800 وات بسعر 3999 جنيه بدلاً من 6999 جنيه.

هاند بلندر كاسيل 1200 وات 4×1 بسعر 2495 جنيه بدلاً من 2919 جنيه.

عصارة حمضيات ميانتا 40 وات سعة 1 لتر بسعر 599 جنيه بدلاً من 615 جنيه.

كبة خضراوات ولحوم رفال 3 أسلحة استانلس 500 وات بسعر 1575 جنيه بدلاً من 2275 جنيه.

تخفيضات سنتر شاهين على المفروشات

ويستمر سنتر شاهين في تقديم تخفيضات كبيرة على المفروشات التي تناسب جميع الأذواق مثل:

طقم فوط 3 قطع مقاس 60×120 بسعر 129 جنيه بدلاً من 415 جنيه.

دفاية زبدة غزالة 1 كيلو سوفت اسباني حفر ليزر بسعر 113 جنيه بدلاً من 229 جنيه.

لحاف أطفال فايبر 4 قطع خامات فرو اسباني بسعر 2449 جنيه بدلاً من 5019 جنيه.

بطانية 9 كيلو طبقتين حفر ليزر بسعر 1085 جنيه بدلاً من 1795 جنيه.

بطانية بيانكا طبقتين حفر ليزر 7 كيلو سوفت اسباني بسعر 1125 جنيه بدلاً من 2250 جنيه.

لا تفوّت عروض سنتر شاهين لشهر فبراير 2025، حيث يمكنك الحصول على منتجاتك المفضلة بأفضل الأسعار. تابع أحدث الخصومات واستفد من الفرص الرائعة قبل نفاد الكمية!