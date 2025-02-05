طريقة تحضير كفتة الفراخ المشوية في المنزل.. وصفة شهية بمذاق رائع

كفتة الفراخ المشوية من الأطباق اللذيذة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم. تتميز هذه الوصفة بقوامها الطري ونكهتها الغنية التي تنافس المطاعم. في هذا المقال، سنقدم لكِ الطريقة الصحيحة لتحضير كفتة الدجاج المشوية بالمقادير المضبوطة لضمان أفضل نتيجة.

كتب محمد سعد – وصفة الكفتة كانت مشهورة في البداية بأنها يتم تحضيرها من اللحم المفروم فقط مع التوابل، والآن مع مرور الوقت أصبحت كفتة الدجاج بديل صحي وموفر للكفتة التقليدية المصنوعة من اللحم الأحمر، واشتهرت هذه الوصفة في كافة المطابخ العربية، التركية، الهندية، والمصرية، ويتم تقديمها بطرق مختلفة سواء مشوية أو مقلية، وهي وصفة تفضلها الكثير من الأمهات لأنها قليلة الدهون مقارنة مع كفتة اللحم مما يجعلها خيار صحي أفضل للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي بنسبة دهون أقل لمعرفة طريقة تحضيرها بخطوات سهله و بسيطة تابع معنا الفقرات القادمة من خلال هذا المقال.

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تعرف علي مقادير عمل كفتة الدجاج المشوية

لكل من يرغب في الأكل الصحي يمكن تحضير كفتة الدجاج بطريقة الشوي، مما يعطيها مذاق لذيذ ومختلف عن العديد من الطرق الأخرى التي يتم استخدامها لتحضير الكفتة و لتحضير كفتة الدجاج يجب عليك تجهيز المكونات التالية:

نصف كيلو صدور دجاج مفرومة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة بسيطة من الزعتر المجفف.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقة صغيرة من النشا.

رشة من بهارات الدجاج.

فلفل أسود وملح حسب الرغبة.

½ ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة.

خطوات تحضير كفتة الفراخ المشوية

لعمل كفتة لذيذة باستخدام الدجاج في المنزل وتكون مثل التي تباع في أكبر المطاعم عليك تطبيق مجموعة الخطوات سوف نقوم بذكرها خلال الفقرات التالية وهي على النحو التالي:

خلط جميع المكونات في الخلاط وضربها بشكل جيد حتى الحصول على عجينة متجانسة.

نضع النشا إلى الخليط بعد الانتهاء من الفرم الجيد، لضمان تماسك الكفتة.

نقوم بتشكيل العجينة إلى أصابع أو أقراص حسب الرغبة.

ثم تترك الكفتة في الثلاجة لمدة 20 دقيقة حتى تتماسك جيدا تجنباً لفكها عند التسوية.

ندهن الشواية بالقليل من الزيت، ثم نقوم بشوي الكفتة على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي.

تقدم ساخنة مع السلطات أو الخبز العربي، ويمكن تقديمها مع سلطة الطحينة أو الزبادي بالثوم أو سلطة خضراء.

الآن يمكنكِ تحضير كفتة الفراخ المشوية في المنزل بسهولة والاستمتاع بمذاقها الرائع مع العائلة. جربي الوصفة اليوم وقدميها مع السلطة أو الخبز للحصول على وجبة متكاملة ولذيذة.