بسكويت التمر الاقتصادي: وصفة سهلة ولذيذة بمكونات بسيطة

ُعد بسكويت التمر من الحلويات الشهية والمغذية التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وبتكلفة منخفضة. بفضل مكوناته البسيطة وطعمه اللذيذ، يُعتبر خيارًا مثاليًا للعائلة، سواء لتناوله مع الشاي أو كوجبة خفيفة خلال اليوم.

كتب محمد سعد – بسكويت التمر هو واحد من أبرز أنواع الحلويات المغذية والمحببة للجميع سواء من الصغار والكبار، وأهم ما يميز بسكويت التمر مذاقه الشهي وفوائده الصحية الكثيرة، إذ يعتبر التمر مصدراً مهماً للطاقة والفيتامينات والمعادن، حيث يقدم هذا البسكويت في الغالب كوجبة خفيفة أو كتحلية صحية ولذيذة في نفس الوقت، ومن خلال هذا المقال نتعرف على كيفية إعداد بسكويت التمر الرائع في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل، لتتمكن من صنع وجبة شهية تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة.

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مكونات عمل بسكويت التمر الشهي والمغذي

يمكنك عمل بسكويت التمر من خلال تجهيز المكونات التالية:

2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

1/2 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

1/2 كوب سكر ناعم.

1 بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

مكونات الحشو:

1 كوب تمر منزوع النوى ومفروم.

1/2 كوب ماء.

1 ملعقة صغيرة قرفة.

1/4 ملعقة صغيرة هيل مطحون.

كيفية تحضير بسكويت التمر