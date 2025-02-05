طريقة تحضير الرنجة في المنزل بخطوات مغذية وسهلة

يتعتبر الرنجة من الأطباق الشهية والمفضلة لدى الكثيرين، ويمكن تحضيرها في المنزل بطريقة صحية ومغذية باستخدام السمك الطازج. بدلاً من شرائها جاهزة، يمكنك إعدادها بنفسك بخطوات بسيطة تمنحك طعمًا رائعًا وتحافظ على قيمتها الغذائية.

كتب محمد سعد – تعتبر من الأكلات البحرية المشهورة التي يعشقها الكثيرون، خاصة في المناسبات مثل عيد الفطر وشم النسيم، فهي تتميز بمذاقها المدخن اللذيذ وسهولة تحضيرها، كما أنها غنية بالبروتينات وأحماض أوميغا 3 المفيدة للصحة، فإذا كنتي ترغبين في تحضير الرنجة في المنزل بطريقة آمنة ولذيذة، فسنوضح لكي الطريقة اليوم.

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طريقة عمل الرنجة في المنزل

لتحضير رنجة لذيذة في المنزل ستحتاجين إلى:

1 كيلو سمك هيرينج (رنجة طازجة)

½ كوب ملح خشن

½ كوب خل أبيض

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون مطحون

ملعقة صغيرة بابريكا (لإضافة نكهة مدخنة)

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

عصير ليمونة واحدة

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

2 فص ثوم مهروس

حبة فلفل أخضر مقطع شرائح

زيتون شرائح (اختياري)

طريقة تحضير الرنجه في المنزل

يمكنك تحضير الرنجه في المنزل من خلال الآتي:

قومي بغسل السمك جيدًا بالماء والملح لإزالة أي شوائب.

استخدمي سكين حاد لإزالة القشور بلطف، ثم افتحي السمكة من البطن وأزيلي الأحشاء الداخلية.

اشطفي السمك بالماء البارد وضعيه في مصفاة للتخلص من الماء الزائد.

في وعاء عميق، امزجي الملح مع السكر والكمون والفلفل الأسود والبابريكا.

افركي السمك بهذا الخليط جيدًا من الداخل والخارج، ثم ضعيه في وعاء زجاجي.

اسكبي الخل الأبيض وعصير الليمون فوق السمك، ثم غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة 24 ساعة حتى يتشرب النكهات.

ضعي مقلاة على نار متوسطة بدون زيت وسخنيها جيدًا.

ضعي السمك في المقلاة واتركيه لمدة 5 دقائق لكل جانب حتى يأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.

يمكنكي شوي الرنجة في الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق إذا كنتِ تفضلينها أكثر قرمشة.

في وعاء آخر، ضعي شرائح البصل والطماطم والفلفل الأخضر والزيتون.

أضيفي الثوم المهروس وزيت الزيتون وقلبي المكونات جيدًا.

قطعي الرنجة إلى قطع صغيرة وأضيفيها إلى الخليط، ثم قلبيها برفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

اسكبي الرنجة المتبلة في طبق التقديم.

زينيها بشرائح الليمون والبصل الأخضر لمزيد من النكهة.

قدميها مع الخبز البلدي أو العيش الشامي، بجانب سلطة الطحينة والبطاطس المهروسة لمذاق لا يقاوم.

نصائح لضمان نجاح الرنجة في المنزل

استخدمي السمك الطازج للحصول على أفضل نكهة.

لا تفرطي في إضافة الملح، لأن الرنجة تميل إلى أن تكون مالحة بطبيعتها.

إذا كنتي ترغبين في نكهة مدخنة أقوى، يمكنكِ استخدام الفحم لتدخين الرنجة بعد شويها.

يفضل تناول الرنجة مباشرة بعد تحضيرها للاستمتاع بطعمها الطازج، لكن يمكن حفظها في الثلاجة لمدة يومين.

حضري الرنجة في منزلك بسهولة واستمتع بمذاقها المميز بطريقة صحية وآمنة. جربي هذه الوصفة اليوم وشاركها مع عائلتك على مائدتك!