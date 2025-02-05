دار الإفتاء المغربية تعلن عن موعد بداية شهر رمضان لعام 2025

أعلنت دار الإفتاء المغربية عن موعد أول أيام شهر رمضان لعام 2025، وذلك بناءً على الرؤية الشرعية للهلال. يُعتبر هذا الإعلان مهمًا للمسلمين في المغرب لتنظيم عباداتهم وطقوسهم الدينية خلال الشهر الفضيل.

كتب محمد سعد – لا يزال المغاربة يترقبون موعد بداية شهر رمضان المبارك للاستعداد لاستقباله، حيث يسعون للتقرب إلى الله بالعبادة وتعزيز الروابط العائلية، ومع اقتراب هذا الشهر الفضيل تبدأ التحضيرات التي تعكس قيم التضامن الاجتماعي والسمو الروحي.

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غرة رمضان في المغرب

وفقًا للحسابات الفلكية الأولية تم تحديد موعد بداية شهر رمضان في المغرب على النحو التالي:

من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك يوم السبت، الموافق 1 مارس 2025.

سيتم تأكيد هذا الموعد أو تعديله بناءً على الرؤية الشرعية للهلال مساء يوم 29 شعبان.

كما ستساعد عملية استطلاع الهلال أيضًا في تحديد الموعد الدقيق لحلول عيد الفطر المبارك.

العادات والتقاليد التي تعكس روحانية الشهر

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك يستعد المغاربة لاستقباله بمجموعة من العادات والتقاليد التي تعكس أجواءه الروحانية وتعزز العلاقات الأسرية والاجتماعية، وتشمل هذه الاستعدادات ما يلي:

شراء المواد الغذائية: يقبل المغاربة على تخزين المكونات الأساسية لتحضير الأكلات التقليدية، مثل التمر، الزيتون، والحريرة.

إعداد الأطباق الرمضانية: تعتبر “الحريرة” من الوجبات الأساسية على مائدة الإفطار، إلى جانب تشكيلة من الحلويات والمقبلات.

التجمعات العائلية: تمثل دعوات الإفطار بين الأقارب والأصدقاء عادة راسخة تعزز أواصر المحبة والتواصل.

الزيارات العائلية: يزداد تبادل الزيارات خلال الشهر الفضيل، مما يعكس قيم التكافل والتآزر بين أفراد المجتمع.

موائد الإفطار الجماعية: في بعض المناطق تنظم موائد مفتوحة

الصلوات الجماعية: يقبل المغاربة على أداء صلواتهم في المساجد، مع التركيز على صلاتي التراويح والقيام، مما يخلق أجواء روحانية خاصة.

شراء الملابس التقليدية: يحرص الكثيرون على ارتداء الملابس التقليدية مثل “القفطان” و”الجلباب” أثناء أداء صلاة التراويح أو خلال زيارات العائلة.

تنظيم الأنشطة المسائية: بعد وجبة الإفطار تقام سهرات عائلية لمتابعة البرامج الرمضانية ومشاركة الأحاديث، مما يقوي الروابط الأسرية.

تزيين المدن: تزين الشوارع والساحات بالفوانيس والزخارف المضيئة احتفالاً بشهر رمضان، مما يضفي طابعًا من الفرح والسرور على الأجواء.

أدعية استقبال شهر رمضان 2025

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يحتاج المسلمون إلى تذكير أنفسهم بالدعاء واللجوء إلى الله في هذه الأيام الفضيلة، ففي رمضان تتضاعف الأجور وتتنزل الرحمة، لذا من المهم أن تكون الأدعية جزءاً من حياتنا اليومية في هذا الشهر الكريم، ومن أهم أدعية هذا الشهر:

أدعية لرمضان: اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن، وتقبله منا بقبول حسن. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، وزينا بالتوفيق في الأعمال التي ترضى عنها.

أدعية أثناء الصيام: اللهم إني صمت لك، وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ذنوبتي وساعدني على ذكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل صيامي في هذا الشهر مثل صيام الصائمين، وقيامي مثل قيام القائمين، ونبهني عن غفلة الغافلين.

أدعية وقت الإفطار: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، اللهم ارزقنا القبول، وأعتق رقابنا من النار. اللهم لك الحمد على هدايتنا للإسلام، وتعليمنا القرآن، تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز عن سيئاتنا.



مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتطلع المسلمون في المغرب إلى استقبال هذا الشهر الكريم بالعبادة والصيام، مستندين إلى إعلان دار الإفتاء المغربية حول موعد بدايته. نتمنى للجميع شهرًا مباركًا مليئًا بالخير والبركات.