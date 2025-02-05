طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة في المنزل بقوام مثالي مثل الجاهز

مقادير ومكونات عمل سويسرول الشوكولاتة في المنزل
من خلال تحضير مجموعة من المقادير يمكنك تحضير سويسرول الشوكولاتة اللذيذة الشهية، وتمتاز الوصفة بأنها ذات مقادير بسيطة وكل مكوناتها سهلة، وتستطيع كل سيدة في منزلها بتحضيرها في خطوات سريعة سهلة، سويسرول الشوكولاتة من الحلويات التي يطلبها الجميع في البيت بكثرة مما يجعلك تقومين بتحضيرها من خلال مجموعة من الخطوات والمكونات الأساسية لعمل سويسرول الشوكولاتة في البيت، ومن أهم المكونات اللازمة لعمل السويسرول:
- 4 بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب الا ربع سكر ناعم.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- كوب الا ربع كوب دقيق منخول.
- ربع كوب كاكاو بودرة خام.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- 2 ملعقة كبيرة حليب دافئ
- كوب كريمة خفق باردة.
- ربع كوب سكر بودرة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- شوكولاتة مذابة.
- كاكاو بودرة أو شوكولاتة مبشورة.
خطوات تحضير عمل سويسرول الشوكولاتة في المنزل
من خلال مجموعة مكونات بسيطة وسهلة يمكنك معرفة أهم الخطوات المطلوبة تحضير سويسرول الشوكولاتة في المنزل، حيث تمتاز بإمكانية تحضيرها من خلال مجموعة من المكونات والمقادير البسيطة السهلة والمتوفرة في كل منزل، بالإضافة إلى وجود تلك الوصفة البسيطة من خلال مجموعة من الخطوات السريعة والسهلة، ومن أهم تلك الخطوات السريع لعمل سويسرول الشوكولاتة:
- نضع في إناء البيض والسكر والفانيليا ونضربهم بالمضرب الكهربائي فترة من الوقت.
- نضع الدقيق، الكاكاو، البيكنج بودر، والملح في وعاء ونخلطهم بشكل جيد.
- نقوم بخلط الخليط الجاف مع السائل و نمزجهم جيدا.
- نبدأ باضافة اللبن والزيت مع المزج.
- نسخن الفرن على درجة متوسطة، ونسكب الخليط في صينية مفروشة بورق الزبدة .
- نلف الكيك بهدوء بعد خروجه من الفرن.
- نضع الكريمة المخفوقة على الكيك ونعاود لفه مرة اخرى .
- نضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتماسك.
- نضيف عليه الشوكولاته السائلة السائلة وندخله الثلاجة مرة اخرى، ثم نقوم بتقطيعها.
سويسرول الشوكولاتة ليس مجرد حلوى لذيذة، بل هو تجربة مميزة يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. جربي هذه الوصفة اليوم واستمتعي بمذاقه الرائع الذي ينافس أشهر محلات الحلويات!