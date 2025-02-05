طريقة تحضير برياني الدجاج الحار في المنزل بوصفة شهية وسهلة

مقادير صناعة وتحضير برياني الدجاج الحار في المنزل

من خلال مجموعة من المكونات السهلة و البسيطة، يمكنك تحضير برياني الدجاج الحار الشهية، حيث أن تلك الوصفة ذات مقادير ومكونات بسيطة وسهلة للغاية ويمكن أن تقوم بتحضيرها من خلال خطوات سريعة سهلة، برياني الدجاج الحار يطلبها الجميع في البيت صغار وكبار بكثرة مما يجعلك ترغبين في معرفة الخطوات والمكونات الأساسية لعمل برياني الدجاج الحار في البيت، ومن أهم المكونات اللازمة لعمل البرياني:

قطع دجاج.

2 كوب من الأرز البسمتي.

قطع من البطاطس.

2 كوب من الزبادي.

2 ملعقة من معجون الطماطم.

شرائح البصل.

عصير الليمون والخل.

حبة ثوم والزنجبيل والكزبرة والنعناع المفروم.

زيت.

القليل من الكركم.

ملح.

فلفل حار.

بهارات هندية.

القرفة وورق الغار.

مسامير قرنفل.

فلفل أسود.

خطوات تحضير برياني الدجاج الحار في المنزل

مكونات بسيطة وسهلة يمكن من خلال تلك المكونات تحضير برياني الدجاج الحار في المنزل، حيث تمتاز تلك الوصفة بإمكانية تحضيرها من خلال مجموعة من المكونات والمقادير السهلة والمتوفرة في كل منزل، بالإضافة إلى أنه يمكن تحضير برياني الدجاج الحار في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السريعة والسهلة، ومن أهم الخطوات اللازمة لعمل برياني الدجاج:

يجب تنظيف الدجاج بشكل جيد.

لعمل التتبيلة نضيف الطماطم والثوم والزنجبيل والبهارات والنعناع المطحون، ويتم إضافة عصير الليمون والخل والزبادي ومزج جميع المكونات بشكل جيد حتى تصبح تتبيلة مناسبة.

يتم وضع قطع الدجاج في التتبيلة ونتركها في الثلاجة لمدة ساعة.

نضع طاسة على النار نسخن الزيت مع شرائح البصل ونقلبهم بشكل جيد.

إضافة الدجاج بعد تتبيله مع البصل وتضاف قطع البطاطس ويتم تركه لينضج على النار.

يتم تحضير الأرز في إناء على النار.

نضيف الرز فوق قطع الدجاج.

نضيف الأرز ونضيف كوب من الحليب الدافئ فوق الخليط.

إضافة الماء والزيت ونترك الخليط كله على النار.

مع هذه الوصفة، يمكنك تحضير برياني الدجاج الحار بسهولة في المنزل والاستمتاع بنكهات التوابل الهندية الأصلية. جربيها اليوم وقدمي لعائلتك طبقًا شهيًا ومليئًا بالمذاق المميز!