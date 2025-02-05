طريقة تحضير السمك المقلي المقرمش بدون زيت وبطعم رائع

يإذا كنتِ تبحثين عن طريقة صحية لتحضير السمك المقلي المقرمش بدون زيت، فأنتِ في المكان الصحيح! هذه الوصفة تمنحك قوامًا مقرمشًا وطعمًا لذيذًا دون الحاجة للقلي التقليدي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق الأكل الصحي دون التنازل عن النكهة.

كتب محمد سعد – يعتبر السمك من الأكلات التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص حيث يتمتع بالكثير من الفوائد لأنه يتضمن الكثير من المعادن مثل الفسفور وغيرها من المعادن الأخرى المفيدة للجسم، وبالتالي يريد الكثير معرفة طريقة لقلي السمك بدون زيت حيث يكون أكثر صحة وبالتالي سوف نقدم لكم وصفة ممتازة لقلي السمك في هذا المقال.

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هناك بعض المكونات الذي يحتاج إليها السمك عند قليه بدون زيت ويجب توافرها للحصول عليه بطعم ولا اروع حيث جاءت المكونات كالتالي:

كمية السمك حسب الرغبة.

كمية من ملح طعام.

كمية من الكمون.

ليمون طازج.

كمية من البقدونس

عدد حبات من الثوم.

كمية مناسبة من الدقيق.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة قلي السمك بدون زيت

يمكنكم اتباع الطريقة التالية بقلب السمك بدون زيت ولمي يكون مذاقه طيب وهي حيث جاءت الطريقة كالتالي:

احضري كمية من السمك التي ترغبين في طهيها ونظفيها جيدا واغسليها بالماء والصابون.

بعد ذلك قومي بتتبيل السمك وذلك من خلال عمل خلطة من الثوم والبقدونس والملح والكمون والليمون.

بعد ذلك اتركيه في التتبيلة لمدة ساعة أو ساعتين على الأقل.

بعد ذلك أحضري السمك المقلي ومن ثم ضعي كمية من الدقيق في وعاء ويكون مفرود وقومي بوضع كل سمكة في الدقيق حتى يغطيها كاملة.

ومن ثم قومي بوضعه في إناء به ماء.

بعدها ارفعي المقلاة على النار وضعي بها الكمية المناسبة من الزيت لكي يسخن.

بعدها قومي بوضع السمك في الزيت واتركيه على نار متوسطة لكي يتخمر تماما

حيث أن وضع السمك بالدقيق ثم وضعه في الماء يكون هو السبب وراء عدم امتصاص السمك لكمية كبيرة من الزيت وبالتالي يكون السمك مقرمش ولذيذ.

كذلك فإن ضبط درجة الحرارة له يعد عامل هام أيضا في عدم امتصاصه للزيت، فإذا كانت النار مرافعة تسبب في حرق السمك وإذا كانت منخفضة فإنها تجعل السمك يمتص الزيت الى حد كبير جدا، فالبتالي يجب ضبط درجة الحرارة.

استمتعي بسمك مقلي مقرمش ولذيذ دون الحاجة لاستخدام الزيت. جربي هذه الوصفة الصحية اليوم وقدمي لعائلتك طعمًا شهيًا بقوام مثالي!