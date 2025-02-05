طريقة عمل الكب كيك بالفانيليا بمذاق لا يقاوم

الكب كيك بالفانيليا من الحلويات الخفيفة واللذيذة التي يعشقها الجميع، سواءً للصغار أو الكبار. بمكونات بسيطة وطريقة سهلة، يمكنك تحضير كب كيك شهي بنكهة الفانيليا ليكون إضافة مثالية لمائدتك في المناسبات أو مع كوب من القهوة. اكتشفي أسرار نجاحه في هذه الوصفة المميزة.

كتب محمد سعد – تحضير الحلويات في المنزل هو أحد الفنون التي تجمع بين الدقة والإبداع، ومن بين أشهى وأبسط الوصفات التي يمكن لأي شخص إعدادها بسهولة تأتي وصفة كب كيك الفانيليا، يتميز هذا النوع من الكيك بحجمه الصغير الذي يجعله مثالي للتقديم في مختلف المناسبات، سواء كانت حفلات الأطفال، الاجتماعات العائلية، أو حتى كوجبة خفيفة مع كوب من القهوة، ما يجعل هذه الوصفة محبوبة لدى الكثيرين هو سهولة تحضيرها وسرعة نضجها، كل ذلك بالإضافة عن قوامها الهش وطعمها الغني بنكهة الفانيليا الناعمة.

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مكونات وصفة كب كيك الفانيليا

لتحضير كمية مناسبة من الكب كيك الفانيليا، تحتاج إلى المكونات التالية:

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة لضمان قوام متجانس.

كوب من السكر (200 مل) ليمنح الحلاوة المطلوبة دون أن يكون الطعم زائد عن الحد.

كوب من الحليب الدافئ لإضافة نعومة على المزيج.

كوب من الزيت النباتي ليعطي الكب كيك قوام هش ورطب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا لإضافة النكهة المميزة.

ذرة ملح لتعزيز النكهة وجعل المكونات تتوازن مع بعضها البعض.

2 كوب من الدقيق ليكون أساس العجينة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر لضمان انتفاخ الكب كيك وخفته.

نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم للمساعدة في إعطاء الكيك ارتفاع مثالي.

طريقة التحضير

في وعاء عميق، يخفق البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح المزيج فاتح اللون وهش.

يضاف الحليب الدافئ والزيت ويستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات.

ينخل الدقيق مع البيكنج بودر وكربونات الصوديوم والملح، ثم يضاف تدريجي إلى الخليط السائل مع التحريك برفق حتى لا يخرج الهواء من المزيج.

توزع العجينة في قوالب الكب كيك المبطنة بورق الخبز، مع الحرص على ملء كل قالب حتى ثلثيه فقط للسماح بالتمدد أثناء الخبز.

يخبز الكب كيك في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون ويمكن اختبار نضجه باستخدام عود خشبي.

يترك ليبرد تماما قبل التزيين أو التقديم.

أفكار لتزيين الكب كيك

بعد أن يصبح الكب كيك جاهز، يمكنك إضافة لمستك الخاصة من خلال تزيينه بطرق متنوعة، مثل:

كريمة الزبدة بالفانيليا مع رشات ملونة لإضفاء مظهر جذاب.

شوكولاتة مذابة مع قطع من الفواكه مثل الفراولة أو التوت.

كريمة الجبن الكريمي لمذاق غني ومميز.

باتباع هذه الخطوات السهلة، ستحصلين على كب كيك بالفانيليا هش ولذيذ يناسب جميع الأوقات. جربي الوصفة اليوم واستمتعي بمذاق لا يُقاوم مع عائلتك وأصدقائك.