طريقة تحضير الكنافة السريعة في المنزل بخطوات سهلة ومضمونة

الكنافة من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الجميع، ولكن قد يظن البعض أن تحضيرها في المنزل يحتاج إلى وقت طويل. مع هذه الطريقة السريعة والمضمونة، يمكنك تحضير كنافة شهية ومقرمشة بسهولة وفي وقت قياسي، بمكونات بسيطة متوفرة لديك. اكتشفي الخطوات وابدئي في إعدادها اليوم!

كتب محمد سعد – تعتبر الكثافة من أفضل الحلويات الشرقية يفضلها الكثير من الاشخاص سواء الكبار او الأطفال وذلك في عدد كبير من الدول العربية وبالرغم من انها سهلة ويسيرة في التحضير إلى أنها لها طعم جميل ونكهة مختلفة والذي تشتهر بشكل كبير بها الكنافة التقليدية الى أنها بالاضافة إلى ذلك بها لمسة عصرية جميلة تضيف لها شخصية مميزة وفريدة وفي هذا المقال سوف نقوم بتوضيح طريقة عمل الكنافة السريعة من خلال استخدام المقلاة من أجل توفير الكثير من الوقت والجهد والحصول على نكهة جميلة وفريدة في المنزل بدون الكثير من التكاليف وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

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طريقة تحضير الكنافة

يعتبر من أسهل الحلويات التي من الممكن أن يتم صنعها بطريقه سهله في البيت هي الكنافة السريعة في المقلاة وتكون بساطة هذه الطريقة وقابليتها للعمل عن طريق أنك تستطيع أن تصنعها من خلال بعض العناصر التي تكون موجودة في أي بيت وهي تكون:

كمية من الكنافة تكون حوالي ربع كيلو ويتم فرمه فرم ناعم.

بعد ذلك يتم اضافة كوب متوسط من السمنة أو الزبدة المذابة.

يتم تحضير ربع كوب من السكر البودرة.

سوف نحتاج بعد ذلك إلى كوب من الكريمة.

ملعقة من ماء الورد

مكونات الشربات

كوب من الماء

كوب من السكر

نصف ليمونة طازجة

حتى نقوم بتحضير الشربات لابد من أن:

نقوم بمزج كلا من الماء والسكر في إناء على نار تكون متوسطة ويتم التحريك بشكل مستمر إلى أن يذوب السكر بشكل تام.

وبعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون بشكل فوري عندما يبدأ الخليط في الغليان.

بعد ذلك استمر في التحريك على نار متوسطة وذلك لمدة خمس دقائق او عشر دقائق بعد ذلك نقوم بإطفاء النار.

ونقوم باضافة نصف ليمونة وماء الورد ويترك الشربات حتى يبرد ويهدأ تماما

طريقة عمل الكنافة السريعة

بعد معرفة جميع المكونات المطلوبة وطريقة عمل الشربات بطريقة سهلة لابد من الانتقال إلى خطوات عمل الكنافة السريعة وذلك كما يلي:

في البداية نقوم بتحضير وعاء مناسب ونضع بها كمية الكنافة ونستخدم اليد للتفتيش بشكل جيد.

ثم بعد ذلك يتم تقليب السكر البودرة والزبدة المذابة في الكنافة وذلك حتى تمتص الكنافة جميع الزبدة.

بعد ذلك لابد من تسخين المقلاة غير اللاصقة تكون متوسطة الحجم وذلك على نار متوسطة.

من أجل أن نحصل على طبقة موحدة لابد من أن نقوم بوضع نصف الكنافة في المقلاة ونضغط عليها برفق باستخدام ظهر الكوب أو الملعقة.

بعد ذلك نقوم بتغطية الكنافة بطبقة من الكريمة ونترك مساحة فارغة صغيرة على جميع الحواف من أجل منع الكريمة أن تتسرب في أثناء عملية الطهي.

بعد ذلك نقوم بالضغط برفق على نصف الكنافة الاخر فوق الكريمة من أجل التأكد من ثبات جميع الطبقات

كما لابد ان تحمر الطبقة السفلية من الكنافة بعد حوالي سبع دقائق من وضعها على النار هادئة

ويتم تقليب الكنافه برفق من خلال استخدام غطاء مناسب او طبق ثم يتم وضعها مرة أخرى في المقلاة حتى يتم تحميرها لمدة خمس دقائق اخرى.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، ستحصلين على كنافة لذيذة ومقرمشة بسهولة من منزلك. جربيها اليوم واستمتعي بمذاقها الرائع مع العائلة والأصدقاء.