رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2025 .. الوكالة الوطنية للتشغيل توضح التفاصيل

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن تفاصيل جديدة بخصوص منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2025، موضحة كيفية التسجيل والاستفادة منها. ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لدعم النساء غير العاملات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

كتب محمد سعد – تعتبر الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر إحدى الهيئات المهمة التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل ودعم الشباب والنساء من خلال برامج متعددة في إطار دعم المرأة الجزائرية، أطلقت الوكالة برنامج منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2025، الذي يهدف إلى مساعدة النساء اللواتي لا يعملن خارج المنزل في تحسين وضعهن المالي وتطوير مشاريعهن الصغيرة يمكن للنساء الراغبات في الاستفادة من هذه المنحة التسجيل بسهولة عبر الرابط المخصص لذلك على الموقع الرسمي للوكالة حيث يتيح لهم ذلك تقديم طلبات الدعم المالي وتلقي المساعدة اللازمة لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية.

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التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2025

في إطار دعم المرأة الجزائرية وتمكينها اقتصاديا أطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل برنامج منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2025، الذي يهدف إلى توفير الدعم المالي للنساء اللاتي يعتنين بأسرهن ولا يعملن خارج المنزل يمكن للنساء الراغبات في الاستفادة من هذه المنحة التسجيل عبر الرابط المخصص لذلك:

توفر المنحة دعما ماليا لتحسين الوضع المعيشي للمرأة الماكثة في البيت.

يمكن التسجيل بسهولة من هنا على الموقع الرسمي للوكالة.

يجب على المتقدمة أن تكون جزائرية الجنسية ولا تعمل خارج المنزل.

المنحة تهدف أيضًا إلى دعم النساء اللواتي يملكن مشاريع صغيرة أو ينوين بدء مشروع خاص.

الشروط المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025

تسعى الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر إلى دعم النساء الماكثات في البيت من خلال منح مالية تهدف إلى تحسين أوضاعهن الاقتصادية للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2025، يجب على المتقدمة استيفاء بعض الشروط الأساسية:

أن تكون جزائرية الجنسية.

ألا تكون عاملة في القطاع الخاص أو العام.

أن تكون من النساء الماكثات في البيت، أي اللاتي لا يعملن خارج المنزل.

أن تكون في عمر يتراوح بين 18 و 55 عامًا.

تقديم وثائق تثبت الحالة الاجتماعية والمادية.

أن يكون لها سجل غير مسبوق في العمل أو أي نشاط تجاري رسمي.

التسجيل عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

تواصل الحكومة الجزائرية تقديم الدعم للنساء الماكثات في البيت من خلال هذه المنحة، والتي تهدف إلى تحسين ظروفهن المعيشية. لذا، يُنصح بالاطلاع على التفاصيل الرسمية عبر الرابط المخصص لضمان التسجيل الصحيح والاستفادة من الدعم المتاح.