بوابة أور العراقية تكشف عن رابط تجديد بطاقة التموين في العراق 2025 وخطوات التحديث

أوضحت بوابة أور العراقية تفاصيل جديدة حول عملية تجديد بطاقة التموين في العراق لعام 2025، حيث تم توفير رابط رسمي يتيح للمواطنين تحديث بياناتهم بسهولة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لضمان وصول الدعم الغذائي إلى المستحقين بشكل أكثر تنظيمًا وفعالية.

كتب محمد سعد – في إطار سعي الحكومة العراقية لتبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أطلقت بوابة أور العراقية خدمة تجديد بطاقة التموين إلكترونيا لعام 2025، وتأتي هذه الخطوة لتسهيل عملية تجديد البطاقة دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، وفي هذا المقال سوف نوضح تفاصيل رابط تجديد بطاقة التموين عبر بوابة أور العراقية، مع توضيح آلية العمل وفوائد هذه الخدمة.

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خطوات تجديد بطاقة التموين إلكترونيًا

توفر بوابة أور العراقية طريقة سهلة ومباشرة لتجديد بطاقة التموين عبر الإنترنت، وهذه الخطوات مصممة لضمان إتمام العملية بسلاسة:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة أور العراقية.

اختيار خدمة تجديد بطاقة التموين من القائمة الرئيسية.

إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم الكامل ورقم الهوية.

إدخال تفاصيل بطاقة التموين الحالية.

تحميل المستندات المطلوبة مثل صورة الهوية وصورة السكن.

مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها.

الضغط على زر “إرسال” لإنهاء عملية التجديد.

استلام إشعار بتأكيد التجديد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.