موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر فبراير 2025: التفاصيل الكاملة وحقيقة الزيادة الجديدة

يترقب المتقاعدون في مصر موعد صرف رواتبهم لشهر فبراير 2025، مع تزايد التساؤلات حول إمكانية وجود زيادات جديدة في المعاشات. في هذا التقرير، نستعرض التفاصيل الرسمية لمواعيد الصرف ونوضح حقيقة الزيادات المحتملة.

كتب محمد سعد – مع دخول شهر فبراير ينتظر الملايين من المتقاعدين في كافة أنحاء دولة العراق موعد صرف رواتبهم الشهرية، ونجد الأوضاع الاقتصادية الصعبة مع ارتفاع تكاليف المعيشة الذي يزيد من كاهل المواطنين، وبالنسبة الى حقيقة صرف رواتب المتقاعدين الخاص بشهر فبراير 2025 من خلال الزيادة الجديدة، ويعتمد الكثير منهم على تلك الرواتب في سد احتياجاتهم اليومية، تابعوا معنا مقال اليوم.

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حقيقة صرف رواتب المتقاعدين لشهر فبراير 2025 بالزيادة الجديدة

تكشف وزارة المالية العراقية عن عدم وجود أي زيادات جديدة في رواتب المتقاعدين لشهر فبراير 2025، وتؤكد الوزارة على أن الرواتب سوف تصرف حسب القيمة المعتادة بدون أي أن يكون هناك تعديل أو زيادة، وبعد انتشار شائعات تؤكد وجود زيادة مرتقبة بنحو 100 ألف دينار عراقى، وتؤكد الوزارة على أن تلك الأنباء تكون مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق،ومن المتوقع أن يتم صرف رواتب المتقاعدين لشهر فبراير يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025 لمصادفة اليوم الأول من الشهر مع عطلة رسمية.

شروط الحصول على راتب التقاعد في دولة العراق 2025

لقد وضعت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط المطلوبة ليتم توافرها والحصول على راتب التقاعد لعام 2025، وهذا ليتم ضمان الاستحقاق حسب القوانين المعمول بها، وتتمثل تلك الشروط لتكون كما يلي:

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على راتب التقاعد عن سن 50 عام.

أن يكون الموظف قد أمضى ما لا يقل عن نحو 25 عام في الخدمة الفعلية حتى يكون مؤهل ليتم الحصول على المعاش التقاعدي.

يكون السن الأساسي للتقاعد في العراق هو نحو 60 عام، ولكن يوجد بعض الاستثناءات لبعض الفئات المهنية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2025

وزارة المالية العراقية توفر خطوات سهلة تمكن المتقاعدين من الاطلاع على تفاصيل رواتبهم عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي، عبر اتباع الخطوات الخاصة بالاستعلام عن الراتب فيما يلي:

الانتقال الى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية.

يتم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة ليتم تسجيل الدخول، منها رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

إن كنت مستخدم جديد يتم إنشاء حساب جديد عن طريق الموقع.

من خلال القائمة الرئيسية ليتم اختيار خيار الاستعلام عن الرواتب.

يتم تحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه من بين هذه الخيارات المتاحة.

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك، وأي بيانات إضافية مطلوبة للتأكد من هويتك.

ثم تقوم بالضغط على زر استعلام.

سوف يظهر لك بيان شامل يوجد به تفاصيل الراتب، منعا القيمة الإجمالية، الخصومات، والزيادات الجديدة.

حتى الآن، لا توجد إعلانات رسمية بشأن زيادات جديدة في رواتب المتقاعدين لشهر فبراير 2025. يُنصح المتقاعدون بمتابعة الإعلانات الرسمية من الجهات المختصة للحصول على أحدث المعلومات والتأكد من مواعيد الصرف والتحديثات المحتملة.