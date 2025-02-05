هل أنت مؤهل للدفعة 87؟ تعرف على موعد صرف حساب المواطن لشهر فبراير 2025

يأعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 87 الخاصة بشهر فبراير 2025. يمكن للمستفيدين التحقق من أهليتهم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج. من المقرر أن يتم صرف الدعم في 10 فبراير 2025، الموافق 11 شعبان 1446 هـ. يُنصح المستفيدون بالتحقق من حالة أهليتهم لضمان استلام الدعم في الموعد المحدد.

كتب محمد سعد – من أكثر الأسئلة تداولا على محركات البحث من قبل العديد من المواطنين متي موعد صرف حساب المواطن 87 فبراير، كما يرغبون في معرفة نتيجة الأهلية، حيث يسعي البرنامج في توفير كامل الدعم المادي لكافة المواطنين المؤهلين، وذلك طبقاً لمجموعة من المعايير والشؤون، وقد شددت الوزارة على متابعة نتيجة الأهلية الدفعة الجديدة، حيث يمكنهم ذلك بكل سهولة من خلال الموقع البرنامج الإلكتروني وسوف نكون بعد تفاصيل الخاصة بالاستعلام والمواعيد من خلال السطور القادمة.

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موعد صرف حساب المواطن لشهر فبراير

أعلن برنامج حساب بان سوف يكون صرف الدعم الخاص بالمستفيدين الدفعة 87 يوم 10 من كل شهر، ولكن إذا تصادف الموعد اجازات رسمية يتم فورا تعديل الموعد أما بالتأخير أو تقديمه يوم وتقوم الوزارة الإعلان عن الموعد الجديد من خلال موقع موقع حساب مواطن ولكن بالنسبة لدفعة فبراير 2025 سوف يتم إيداع الدعم لكافة المستفيدين المستحقين للدعم بعد توافر شروط الأهلية يوم الاثنين الموافق 11 شعبان 1446 أي يوم 10 فبراير ،2025 كما تكرر مد عملية صرف دعم نهاية 2025 وذلك تنفيذا للأمر الملكي.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

نوهت سابقا الوزارة علي أهمية متابعة المسجلين في برنامج حساب المواطن بالاستعلام عن نتائج الأهلية بواسطة موقع البرنامج الرسمي فقط عليهم اتباع مايلي:

عليك زيارة موقع برنامج حساب المواطن الرسمي.

قم بإدخال كلمة المرور ورقم الهوية الوطنية لتتم عمليه تسجيل الدخول بنجاح.

ثم يجب التسجيل عبر النفاذ الوطني الموح.

الآن حدد من القائمه خدمة التحقق من الاهليه.

أدخل البيانات الخاصة بالمستفيد ثم اضغط على النتيجة وسوف تظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بالدعم المستحق بالإضافة إلى موعد الصرف.

وفي حاله كانت النتيجه غير مؤهل فقد أتاحت الوزارة إمكانية تقديم اعتراض من خلال رفع الوسائط التي تدعم استحقاقك للدعم.

لضمان استمرارية الاستفادة من دعم حساب المواطن، يُنصح المستفيدون بالتحقق من حالة أهليتهم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج. في حال وجود أي استفسارات أو الحاجة لتقديم اعتراض، يمكن التواصل مع دعم البرنامج أو زيارة الموقع الرسمي للحصول على المعلومات والتوجيهات اللازمة.