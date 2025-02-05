عروض العثيم السعودية تُشعل فبراير 2025 بتخفيضات ضخمة على جميع المنتجات

أطلقت أسواق العثيم في السعودية عروضًا استثنائية خلال شهر فبراير 2025، حيث تقدم تخفيضات هائلة على مختلف المنتجات لتلبية احتياجات العملاء بأفضل الأسعار. هذه العروض تشمل كافة الفئات، من المواد الغذائية إلى الأجهزة المنزلية، مما يجعلها فرصة لا تُفوت للتسوق الذكي.

كتب محمد سعد – في المملكة العربية السعودية، تشهد العديد من الأسواق الكبرى تخفيضات ضخمة وعروض مغرية على مختلف المنتجات الغذائية والمنظفات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ويعتبر شهر رمضان من الفترات التي تزداد خلالها العروض والخصومات في معظم المتاجر والمراكز التجارية، مما يجعلها فرصة مثالية للشراء وتوفير المال، ومن بين أبرز هذه الأسواق، يأتي هايبر العثيم الذي يطرح العديد من العروض المميزة على مدار الشهر، ويستقطب العملاء من مختلف المناطق.

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عروض العثيم السعودية فبراير 2025

تعتبر أسعار السلع الغذائية في العثيم واحدة من العوامل التي تجذب العملاء خلال شهر رمضان، حيث يقدم السوق مجموعة من العروض التي تشمل كافة احتياجات الأسرة من المنتجات الغذائية الأساسية والمنظفات، وفيما يلي بعض العروض الرائعة التي يمكن الاستفادة منها:

كريمة دريم ويب مزينة (12 عبوة × 72 جرام) بسعر 70 ريال

حليب أبو قوس سائل (96 عبوة × 170 جرام) بسعر 232 ريال

أرز مزة بسمتي أبو سنبلتين (5 كيلو) بسعر 30 ريال

حليب نادك كابتن شيكولاتة (18 عبوة × 125 مل) بسعر 14.25 ريال

مكرونة قودي (24 عبوة × 450 جرام) بسعر 97 ريال

شاي بروك بوند كيس (12 عبوة × 100 حبة) بسعر 118 ريال

مكرونة الوفرة (20 عبوة × 400 جرام) بسعر 35 ريال

عروض مميزة بمناسبة شهر رمضان المبارك

لا تقتصر العروض في هايبر العثيم على المنتجات الغذائية فحسب، بل تشمل أيضًا العديد من المنتجات الأخرى التي يحتاجها الجميع في حياتهم اليومية، سواء كانت للمنزل أو للغسيل أو حتى لمستلزمات الطعام، وفيما يلي أبرز العروض التي يقدمها العثيم بمناسبة الشهر الفضيل:

دقيق فينو لكافة الاستخدامات (10 كيلو جرام) بسعر 7.50 ريال

برسيل جل للغسالات لافندر (6 عبوات × 2.9 لتر) بسعر 162 ريال

شوك وملاعق هالي بلاستيك (20 عبوة × 50 حبة) بسعر 28.25 ريال

سكر ناعم أبو فهد (10 كيلو جرام) بسعر 32.95 ريال

صابون بودرة راكس أصفر (10 كيلو جرام) بسعر 42.95 ريال

العروض الطازجة في العثيم

كيلو موز بسعر 2.75 ريال

كيلو جوافة كرتون بسعر 8.95 ريال

كيلو خيار طازج بسعر 3.95 ريال

كيلو افندي باكستاني بسعر 4.25 ريال

كيلو فلفل أحمر وأصفر بسعر 7.95 ريال

كيلو زنجبيل طازج بسعر 7.95 ريال

لا تفوّت فرصة الاستفادة من أقوى تخفيضات العثيم في فبراير 2025، حيث يمكنك الحصول على منتجاتك المفضلة بأسعار مذهلة. تابع أحدث العروض وابدأ التسوق الآن قبل انتهاء الخصومات!