تمويل شخصي يصل إلى 300 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب للمواطنين والمقيمين

تبحث عن تمويل شخصي سريع ومرن دون الحاجة إلى كفيل أو تحويل راتب؟ الآن يمكنك الحصول على قرض يصل إلى 300 ألف ريال بسهولة تامة، سواء كنت مواطنًا سعوديًا أو مقيمًا، مع شروط ميسرة وإجراءات سريعة تلبي احتياجاتك المالية.

كتب محمد سعد – توفر الكثير من البنوك في المملكة العربية السعودية قروض ومميزات كثيرة من أجل أن يحصل المواطنين السعوديين على نقد فوري بطرق بسيطة وسهلة، وعمل البيت الأهلي للتموين على الكثير من تقديم الكثير من العروض التمويلية المتميزة التي توفر الاحتياجات الشرائية للأشخاص والمالية من كافة الجنسيات ليس للسعوديين فقط، حيث يعد البيت الأهلي للتمويل واحد من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية التي تخضع لرقابة البنك المركزي السعودي، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف قرض 300 الف بدون كفيل من البيت الأهلي للتمويل.

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300 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب

يوجد الكثير من المميزات التي سوف يستفيد بها المواطن السعودي والمقيم أيضا عند الحصول على قرض 300 الف بدون كفيل من البيت الأهلي للتمويل، ومن هذه المميزات ما يلي:

أن هذا التمويل الشخصي يتماشى تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يبدأ هذا التمويل من مبلغ 3000 ريال سعودي ويصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج الشخص إلى كفيل أو ضامن.

كما لا يشترط هذا التمويل تحويل الراتب الشهري للعميل على البنك.

كما أنه له هامش ربح تنافسي.

كما يوجد العديد من الخيارات التي يستطيع الشخص أن يدفع بها تصل إلى 60 شهر.

هذا القرض سهل الحصول عليه والإجراءات الخاصة به تنتهي بسرعة دون تحويل راتب وبدون كفيل.

كما يستطيع الشخص أن يستفيد من طريقة السداد المبكر في أي وقت أثناء مدة التمويل.

شروط التمويل الشخصي 300 ألف ريال

وضع البيت الأهلي للتمويل بعض الشروط التي يجب أن تنطبق للشخص من أجل الاستفادة من قرض 300 الف ريال:

أن الراتب الذي يتقاضاه الفرد لا يقل عن 4000 ريال سعودي في حالة كان الشخص سعودي الجنسية، أما من الجنسيات الأخرى فلا يقل راتبه عن 5000 ريال سعودي.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 عام الى 65 عام.

اغتنم الفرصة الآن واحصل على تمويل شخصي يصل إلى 300 ألف ريال دون تعقيدات، مع خيارات سداد مرنة تناسب إمكانياتك. لا تفوّت هذه الفرصة المالية المثالية!