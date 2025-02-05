أحدث البرامج الترفيهية على تردد قناة طيور الجنة عبر النايل سات 2025

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى تعليمي وترفيهي مميز يناسب مختلف الأعمار. مع تحديثات عام 2025، تقدم القناة مجموعة جديدة من البرامج الشيقة التي تجذب انتباه الأطفال وتعزز مهاراتهم المعرفية، مما يجعلها الخيار الأمثل للعائلات الباحثة عن محتوى آمن ومفيد.

كتب محمد سعد – نجحت طيور الجنة في جذب عدد هائل من المشاهدين بفضل محتواها المبتكر الذي يلامس اهتمامات الأطفال منذ انطلاقها عام 2008، حيث تسعى نحو تقديم محتوى يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعليمهم القيم الأخلاقية والإسلامية من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد، ذلك بالاعتماد على طاقم مبدع من الفنانين والمربين الذين يعملون على إنتاج محتوى ترفيهي وتعليمي يجذب انتباه الأطفال.

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تردد قناة طيور الجنة

يمكنك متابعة قناة طيور الجنة عبر عدة أقمار صناعية، وتختلف ترددات القناة حسب القمر الصناعي. فيما يلي تردد القناة على بعض الأقمار الرئيسية:

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة البث: SD.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

التردد: 11258.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة البث: HD.

مميزات قناة طيور الجنة

تتمتع طيور الجنة بعدد من المميزات والخصائص، نوضح منها ما يلي:

غرس القيم الأخلاقية والمبادئ الإسلامية في نفوس الأطفال مما يساهم في تشكيل شخصياتهم وتنمية سلوكهم الإيجابي.

جودة الصورة والصوت مما يضمن تجربة مشاهدة مبهجة للأطفال، حيث يتم استخدام تقنيات حديثة لإنتاج محتوى بصري ملون وجذاب.

برامج متنوعة تغطي مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك القصص والألعاب والفقرات التعليمية مما يساعد على تجنب شعور الملل ويمنح الأطفال خيارات متعددة.

تقديم محتوى يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة مما يوفر للأهالي راحة البال تجاه ما يشاهده أطفالهم.

تقدم القناة فرص للأطفال للتفاعل من خلال مسابقات وألعاب تعليمية، مما يسهم في تطوير مهاراتهم الاجتماعية.

محتوى قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة قدمت العديد من الأناشيد المشهورة التي أحبها الأطفال وحققت شهرة واسعة، من بين الأناشيد كالتالي:

السلام عليكم أغنية تعبر عن التحية والسلام وتعزز من قيم التواصل الاجتماعي بين الأطفال.

بنوتة أغنية لطيفة تتحدث عن البنات وما يميزهن من صفات جميلة.

احكيلك سر خطير تتناول الأغنية فكرة مشاركة الأسرار وخصوصيات الطفولة بطريقة ممتعة.

الحلو صار يحبي تعبر عن المشاعر الجميلة والبراءة التي يعيشها الأطفال.

بفضل برامجها الترفيهية المتنوعة وترددها المتاح على النايل سات، تستمر قناة طيور الجنة في تصدر المشهد الإعلامي للأطفال، مقدمة محتوى تعليمي ممتع يجمع بين الفائدة والتسلية، مما يعزز من مكانتها كواحدة من القنوات الرائدة في هذا المجال.