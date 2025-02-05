تردد قناة كراميش 2025 على النايل والعرب سات لمتابعة أحدث البرامج الترفيهية

تُعد قناة كراميش واحدة من أشهر قنوات الأطفال التي تقدم محتوى مميزًا يجمع بين الترفيه والتعلم، مما يجعلها الخيار الأمثل للعائلات الباحثة عن برامج هادفة لأطفالهم. مع بداية عام 2025، تم تحديث تردد القناة عبر الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، ليوفر بثًا بجودة عالية تضمن تجربة مشاهدة ممتعة للصغار.

كتب محمد سعد – تعتبر قناة كراميش واحدة من أفضل القنوات الكرتونية المتخصصة في تقديم محتوى متنوع للاطفال، ويمكن لهم قضاء وقت جذاب وتسلية أوقاتهم بدلًا من ضياعه فيما لا يفيد، وتقدم القناة محتوى تعليمي وترفيهي في الوقت ذاته، وتسعى من خلاله إلى استقطاب المزيد من الأطفال من جميع أنحاء العالم وليس العالم العربي فقط.

إقرأ ايضاً : اضبط تردد قناة كراميش الجديد لمتابعة جميع برامج الكرتون

التردد الجديد لقناة كراميش على النايل سات

كثيراً ما يبحث الآباء والأمهات هو أحدث ترددات القناة، وذلك لأنها تقدم محتوى جذاب لأطفالهن، وترددها كالتالي:

التردد: 11430.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅞.

معامل الترميز: 27500.

مستوى الجودة: full hd.

التردد المعلن مؤخرًا للقناة على القمر الصناعي العرب سات

تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات قد تم تغييره، وقد جاء كالتالي:

التردد: 11390.

معامل الاستقطاب:عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل الترميز: 27500.

مستوى الجودة: full hd.

كيفية استقبال التردد الجديدة للقناة يدوياً

يمكن للمشاهدين الإستمتاع بالترددات الجديدة للقناة، وذلك عند استقبالها ترددها يدوياً، وذلك بإجراء الخطوات التالية:

قم باستخدام.جهاز التحكم اليدوي المخصص لريسفير الاستقبال.

اختر أمر التثبيت اليدوي من قائمة الإعدادات.

سجل التردد الجديد الخاص بالقناة بالإضافة إلى البيانات الأخرى الخاصة بها.

يرجى التحقق من صحة البيانات التي قد تم تسجيلها.

سجل اسم القناة فى أيقونة البحث واختر أمر إجراء عملية البحث الآن.

انتظر بعض الوقت حتى تظهر النتائج أمامك.

فور ظهور القناة اختر أمر إضافة.

خصائص قناة كراميش

يوجد العديد من المميزات التي تتسم بها القناة، ونذكر منها لكم على سبيل المثال:

المحتوى المقدم يتوافق مع الثقافة العربية في البلاد في تبث فيها.

تهدف إلى رفع مستوى المهارة العامة للأطفال وكذلك تحرص على تطوير أدائهم التعليمي.

البث يكون على مدار الساعة دون توقف.

البث مجاني بنسبة 100%

لا تخالف القواعد العامة للمجتمع حيث أنها تبتعد بشكل نهائي عن المشاهد الخارجة أو المحتوى الغير لائق كالذي يقدم على شبكة الإنترنت.

إمكانية استقبال التردد على مختلف الأقمار الصناعية منها: النايل سات. العرب سات.



مع الترددات الجديدة على النايل سات والعرب سات، تواصل قناة كراميش تقديم محتوى مميز للأطفال، يجمع بين الأغاني التعليمية والبرامج الترفيهية، مما يعزز من مكانتها كواحدة من القنوات الرائدة في مجال إعلام