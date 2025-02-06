استمتع بوقت المرح مع تردد قناة وناسة أطفال 2025 الجديد لمتعة بلا حدود

تعمل إدارة على وناسة على تحديث التردد بشكل مستمر، وإليكم ترددها الجديد في النقاط التالية:
قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات
- تردد وناسة
- معامل الترميز 27500.
- الاستقطاب عمودي.
قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 11270.
- معامل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
خطوات استقبال وناسة أطفال
يمكن استقبال قناة وناسة عبر الأقمار الصناعية المختلفة بكل سهولة، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:
- أولا يتم الدخول إلى القائمة الرئيسية للرسيفر.
- ثم الانتقال إلى قائمة الإعدادات.
- من ثم اختيار التركيب اليدوي للقنوات.
- يتطلب تحديد القمر الصناعي الذي سيتم الاستقبال للقناة من خلاله وكتابة التردد الخاص به.
- ثم البحث عن القناة.
- الانتظار ثوان قليلة حتى يكتمل البحث عن القناة.
- وأخيرا يتم حفظ التغييرات التي تم العثور عليها حتى يتم استقبال القناة على جهاز الرسيفر ويمكن مشاهدتها.
أغاني قناة وناسة
يمكنكم الاستماع بباقة كبيرة من الأغاني التي تقدمها قناة وناسة لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال، والتي يتم عرضها على مدار 24 ساعة، إضافة إلى أن لها تأثير كبير على الأطفال ويمكن التعلم من خلالها المهارات المتنوعة، ومن أبرزها ما يلي:
- أغنية لولو الشطورة.
- أغنية لولو وماما.
- أغنية حرامي سرق لولو.
- أغنية لولو والحيوانات.
- أغنية لا تفتح الباب يا لولو.
- أغنية حبيب البابا.
- أغنية اختي الغيورة.
- أغنية شو بيقولوا الحيوانات يا لولو.
- أغنية يلا نلعب.
- أغنية جراثيم.
- أغنية خمس حواس.
- أغنية دا دا ميدو.
مع ترددها الجديد لعام 2025، تواصل قناة وناسة أطفال تقديم محتوى ترفيهي ممتع للأطفال، يجمع بين الفائدة والمرح، مما يجعلها خيارًا مميزًا لكل العائلات الباحثة عن محتوى آمن وهادف لأطفالهم.