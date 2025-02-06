انطلاق مشروع تكويد الأشجار المزروعة على الطريق الدائري بالقاهرة والجيزة

بدأت الجهات المعنية في تنفيذ مشروع تكويد جميع الأشجار المزروعة في نطاق الطريق الدائري بمحافظتي القاهرة والجيزة. يهدف هذا المشروع إلى تحسين إدارة المسطحات الخضراء، وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة، وضمان استدامة الغطاء النباتي في المناطق الحضرية.

كتب محمد سعد -في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على بدء تكويد جميع الأشجار المزروعة في نطاق الدائري بالقاهرة والجيزة، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

إقرأ ايضاً : التنمية المحلية تستغل 2500 فدان بالمنيا لإنشاء غابة شجرية مستدامة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة ، عن بدء أعمال تكويد جميع الأشجار التي تم زراعتها حتى الآن ضمن المشروع بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة في إطار حرص الوزارة لضمان نجاح واستدامة المبادرة، بهدف الحفاظ عليها، وحمايتها من التجاوزات غير القانونية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الصيانة، والمتابعة الدورية، والتقليم، لضمان تحقيق أقصى فائدة بيئية وتحقيق الاستدامة الحضرية للمشروع.

الأشجار المزروعة في نطاق الدائري بالقاهرة والجيزة

جاء ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لمشروع زراعة وتشجير الطريق الدائرى والمحاور المرورية في نطاق إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة بتكثيف الجهود لزراعة أكبر عدد من المناطق الصالحة للتشجير في نطاق الطريق الدائري والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى والتنسيق مع هيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة ومديريات الزراعة بالمحافظات المستهدفة في المشروع للحفاظ على تلك الأشجار المزروعة ومتابعتها أولًا بأول وتوفير مصادر المياه بالتعاون مع شركات المياه والصرف الصحي.

الأشجار المزروعة في نطاق الدائري بالقاهرة والجيزةالأشجار المزروعة في نطاق الدائري بالقاهرة والجيزة

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الخطط المستقبلية للمشروع تتمثل في توسيع نطاق التشجير ليشمل جميع المناطق القابلة للزراعة، مع التركيز على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية داخل إقليم القاهرة الكبرى، وتكثيف زراعة الأشجار في الأماكن العامة والفراغات الحضرية لتحقيق أقصى استفادة بيئية وجمالية، بالإضافة إلى تعزيز استخدام التقنيات المستدامة في ري الأشجار، والاستفادة من مياه الصرف المعالجة لضمان استدامة الموارد المائية، مشيرة إلى أنه تم تحديد بعض الأماكن المستهدف زراعتها في نطاق محافظة القليوبية وجاري توريد الأشجار للبدء في زراعتها بالتنسيق مع المحافظة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المشروع يتضمن تحقيق عدد من الأهداف منها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتخفيف آثار التغيرات المناخية من خلال زيادة الغطاء النباتي وتحسين البيئة الحضرية وتعزيز المشهد الجمالي للمدن ورفع جودة الحياة في القاهرة الكبرى عبر زيادة المساحات الخضراء وتعزيز الصحة العامة عبر تقليل الملوثات وزيادة نسبة الأكسجين.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه من بين الأهداف أيضًا الحد من تعرية التربة وانجرافها، وتحسين خواص التربة الزراعية وتقليل التلوث السمعي من خلال امتصاص الضوضاء وتعزيز الشراكة المجتمعية عبر إشراك المواطنين في جهود التشجير وتطبيق معايير مستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها بشكل دوري.

في الختام، يبقى بدء تكويد جميع الأشجار المزروعة في نطاق الدائري بالقاهرة والجيزة محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يسهم مشروع تكويد الأشجار في دعم خطط التنمية البيئية، وتحقيق إدارة فعالة للموارد الطبيعية، مما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الهواء والمظهر الجمالي في القاهرة والجيزة.