وزارة الري تنسق مع الزراعة لتسريع إجراءات تسليم أراضي طرح النهر

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن بدء التنسيق مع وزارة الزراعة لاستكمال إجراءات تسليم أراضي طرح النهر في أسرع وقت ممكن. يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي بما يخدم خطط التنمية الزراعية.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على الري: التنسيق مع الزراعة لإنهاء إجراءات تسليم أراضي طرح النهر في أسرع وقت، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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عقد الدكتور هاني سويلم، وزير والري، اجتماعا لمتابعة موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، بالإضافة إلى متابعة الوضع الحالي لاستلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير.

وجاء ذلك في ضوء مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود المبذولة لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تم إزالة حوالي 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 حتى الآن في إطار “حملة إنقاذ نهر النيل”، وذلك بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحافظات.

وانتهت الوزارة من تنفيذ الموجة رقم 24 لإزالة التعديات، حيث تم إزالة 500 حالة تعد حتى الآن على مساحة تزيد عن 68 ألف متر مربع.

ووجه الدكتور سويلم بضرورة قيام قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء التعديات في المهد، من خلال خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة، مع دراسة كل حالة بشكل دقيق من الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.

كما استعرض الدكتور سويلم ما قامت به الأجهزة المختصة من اجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لاستلام الأراضي والمستندات الخاصة بأراضي طرح النهر، وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة توضح أسماء ومساحات واضعي اليد، حال وجود تعديات عليها.

وتم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحي لكافة أراضي طرح النهر التي آلت ولايتها إلى الوزارة.

تسليم أراضي طرح النهر

وانتهت هذه الأعمال في محافظة الدقهلية، وتجرى الآن في محافظات أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال الرفع المساحي بهذه المحافظات وفقًا للبرنامج الزمني المقرر.

كما وجه بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة لإنهاء إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكافة أراضي طرح النهر بالمحافظات.

في الختام، يبقى الري: التنسيق مع الزراعة لإنهاء إجراءات تسليم أراضي طرح النهر في أسرع وقت محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

تؤكد وزارة الري حرصها على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بأراضي طرح النهر بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأراضي ودعم المشاريع التنموية.