ويجز يكشف عن مشاريعه الجديدة ويعبر عن رغبته في التعاون مع أحمد سعد

كشف الفنان ويجز عن تفاصيل تحضيراته الفنية الجديدة التي يعمل عليها حالياً، معبراً عن رغبته في التعاون مع الفنان أحمد سعد في مشروع موسيقي مشترك. جاء ذلك خلال لقاء مصوّر تحدث فيه عن خططه المستقبلية وأفكاره الفنية التي يسعى لتقديمها بأسلوب مبتكر ومختلف.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على ويجز يكشف عن تحضيراته الجديدة.. ويعلن رغبته في التعاون مع أحمد سعد| فيديو، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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كشف نجم الراب ويجز عن مفاجأة لجمهوره، حيث أعلن عن تحضيره لميني ألبوم جديد من المقرر طرحه قريبا، وذلك بعد طرحه أحدث أعماله الغنائية تنكر.

ويجز يكشف عن تحضيراته الجديدة

وقال ويجز في لقاء خاص مع القاهرة 24: بحضر ميني ألبوم وهينزل قريب أوي إن شاء الله.. وأحب التعاون مع أحمد سعد في ديو غنائي.

سبق ووجه ويجز رسالة لافتة في أحدث أعماله الفنية إلى الراب سين، والتي يظهر فيها بشكل قوي، مؤكدا أن هناك فرقًا كبيرًا بينه وبين مطربي الراب المصري.

تراك ويجز الجديد تنكر

وفي كلمات تراك ويجز الجديد، والتي تحمل رسائل عميقة، قال: حكاكين مش فنانين، في إشارة إلى الأشخاص الذين يحاولون تصدر المشهد الفني أو يتحدثون دون إضافة حقيقية للموسيقى أو الرسالة الفنية، وأشار في أغنيته إلى أن الماديات، أو الجوائز والشهرة، ليست أولوية له، بل يراهن على القيمة الفنية، كما ولفت ويجز إلى أنه لا يسعى للاحتكاك بكل الناس، وأن لكل شخص مساره المختلف في المجال.

كلمات تراك ويجز الجديد تنكر

تنكر إني جامد.. ماشي مليونير إزاي؟، ويجز جاي من الجيهة ويجز من المتراس، مش شغلاني الماديات عشان دي شكليات..

مش ناوي أحتك بكله.. ناس وناس، عامل فيكو كدا قولي أيه الكلام، كل أخصامي بتسأل جامد عارفة قابض كام، مش عايزني أخد

لقطتي مش عايزني أعيش فرحتي، حكاكين مش فنانين.. بتشفو من كاريزمتي.. ويجز ميتقارنش بـ موزة.. ويجز يتقارن بـ

بيجي.. بعمل حاجة لنفسي فارض شخصيتي.

في الختام، يبقى ويجز يكشف عن تحضيراته الجديدة.. ويعلن رغبته في التعاون مع أحمد سعد| فيديو محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يواصل ويجز تطوير مشاريعه الفنية، مؤكداً أن التعاون مع فنانين مميزين مثل أحمد سعد سيسهم في تقديم أعمال موسيقية تجمع بين الأصالة والتجديد، مما يضيف لمسة فنية مميزة للمشهد الغنائي.