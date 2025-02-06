اتحاد الكرة يخطط لتشكيل منتخب المحليين استعداداً للمشاركة في “الشان” 2025

يستهدف اتحاد الكرة تشكيل منتخب قوي من اللاعبين المحليين للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين “الشان” 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز فرص المنافسة القارية وتوفير منصة للاعبين المحليين لإبراز مواهبهم على الساحة الإفريقية.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على اتحاد الكرة يستهدف تشكيل منتخب للمحليين للمشاركة “الشان” 2025 ، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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يرغب مسؤولو برئاسة هاني أبو ريدة في تشكيل منتخب مصر للمحليين؛ من أجل المشاركة خلال الفترة المقبلة في البطولات القارية وأهمها الشان 2025، وهي بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

اتحاد الكرة يستهدف تشكيل منتخب للمحليين للمشاركة في الشان 2025

وعلم القاهرة 24 أن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة يدرس تكوين منتخب مصر للمحليين خلال الفترة المقبلة، وأن يشكل جهاز فني بالكامل من أجل قيادته للمشاركة في بطولة الشان المقبلة، وأن يكون هناك منتخب جاهز يساعد المنتخب الأول في اختياراته، خاصة أن المنتخب الأول يدخل على منافسة قوية وهي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في ديسمبر بالمغرب.

ارتفاع أسهم خبير إسباني لقيادة لجنة الحكام

وفي سياق آخر، علم القاهرة 24 أن الخبير الإسباني صاحب الأسهم الأكبر بعدما تم ترشيح 3 أسماء من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة على بوساكا، من أجل مساعدة الاتحاد في اختيار الخبير الأنسب لقيادة ملف التحكيم في المرحلة المقبلة، وتم ترشيح إسباني وسويسري، بعدما خرج الإيطالي روسيتي من الحسابات بسبب مطالبه المادية.

ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة مصير رئيس اللجنة الأجنبي بعد يوم 8 فبراير، عقب جلسة ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام في فيفا مع أبو ريدة، لاختيار الأنسب.

وارتفعت أسهم الخبير الإسباني بقوة خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك جلسة زووم مع المرشحين من أجل الاتفاق على كل التفاصيل، بعد ترشيح بوساكا.

في الختام، يبقى اتحاد الكرة يستهدف تشكيل منتخب للمحليين للمشاركة “الشان” 2025 محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ، =

يسعى اتحاد الكرة من خلال هذا المشروع إلى تطوير مستوى اللاعبين المحليين ومنحهم فرصة الاحتكاك الدولي، بما يسهم في رفع كفاءة الكرة المحلية وتعزيز حضورها في البطولات القارية.