موقف الأهلي من التعاقد مع صفقات جديدة بعد قيد علي معلول

كشف النادي الأهلي عن موقفه من ضم صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية بعد الانتهاء من قيد النجم التونسي علي معلول في قائمة الفريق. يأتي هذا القرار في ظل سعي الأهلي لتعزيز صفوفه وفقاً لاحتياجات الجهاز الفني ومتطلبات المرحلة المقبلة.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على موقف الأهلي من ضم صفقات جديدة بعد قيد معلول، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف إدارة النادي من ضم صفقات جديدة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وقبل غلق باب القيد المحلي، وذلك بعد إعلان قيد علي معلول في قائمة الفريق رسميًا.

موقف الأهلي من ضم صفقات بعد قيد معلول

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: الصفقة الجديدة التي كنا نوهنا عنها من قبل هي قيد علي معلول، وانتهى كل شيء بالنسبة للأهلي في الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف: وإذا ظهر اسم محلي في الساعات الحالية من الممكن أن يضمه الأهلي، لكن أعتقد أن النادي لن يضم صفقات جديدة حاليًا وكل شيء انتهى.. الأهلي لا يتفاوض مع لاعب أجنبي، وأعتقد أن النادي أجرى ميركاتو قوي وضم أسماء ثقيلة مثل أشرف بن شرقي، محمود تريزيجيه، مصطفى العش وأحمد رضا.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: معظم جماهير الأهلي كانت تفضل قيد علي معلول على ضم جناح أجنبي، وهذه الرسائل كانت تصل إلى الإدارة، وأنا كنت من أكبر الداعمين لهذا القرار.

يذكر أن علي معلول أعلن قيده في قائمتي الأهلي المحلية والإفريقية، وتقرر استكمال عقده مع النادي حتى نهاية يونيو 2025.

واكتملت المقاعد الأجنبية بقيد علي معلول والتي ضمت أيضًا، الثلاثي المغربي يحيى عطية الله، أشرف داري وأشرف بن شرقي، السلوفيني نيتش جراديشار.

ورفع الأهلي اسم المغربي رضا سليم من القائمة بعد تعرضه للإصابة، فيما انتقل الجنوب إفريقي بيرسي تاو إلى صفوف قطر القطري في الانتقالات الشتوية الجارية.

في الختام، يبقى موقف الأهلي من ضم صفقات جديدة بعد قيد معلول محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يواصل الأهلي تقييم احتياجات الفريق الفنية قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأن التعاقدات الجديدة، مع التركيز على تدعيم المراكز التي تحتاج لدعم لضمان الاستمرارية في المنافسة على البطولات المحلية والقارية