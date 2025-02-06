في ذكرى وفاته.. الشيخ كامل يوسف البهتيمي مقرئ القصر الجمهوري وصاحب الحنجرة الفولاذية

تحل اليوم ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي، أحد أبرز المقرئين في تاريخ التلاوة القرآنية، والذي اشتهر بصوته العذب والحنجرة الفولاذية. عُرف الشيخ البهتيمي بكونه مقرئ القصر الجمهوري، حيث أثرى الساحة الدينية بتلاواته المميزة التي بقيت خالدة في قلوب الملايين.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على مقرئ القصر الجمهوري وصاحب الحنجرة الفولاذية.. اليوم ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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يوافق اليوم الخميس 6 فبراير، ذكرى وفاة صاحب الحنجرة الفولاذية ، الذي يُعتبر من أعظم قراء القرآن الكريم في مصر، وقد شغل منصب مقرئ القصر الجمهوري خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتوفي الشيخ البهتيمي في مثل هذا اليوم من عام 1969م عن عمر يناهز 47 عامًا.

حفظه للقرآن قبل سن العاشرة

وُلد الشيخ كامل يوسف البهتيمي في حي بهتيم بشبرا الخيمة، محافظة القليوبية، عام 1922م، بدأ والده، الذي كان قارئًا أيضًا، بإلحاقه بكتاب القرية عندما كان في السادسة من عمره.

وتمكن الشيخ البهتيمي من حفظ القرآن بالكامل قبل أن يبلغ العاشرة، مما جعله قارئًا معروفًا في بلدته، حيث كان يُقرأ في مسجد القرية يوم الجمعة.

تتلمذ الشيخ على يد الشيخ محمد الصيفي، الذي اكتشف موهبته عندما استمع إلى تلاوته دون علمه، حيث أعجب الشيخ الصيفي بصوته وقرر أن يأخذه إلى القاهرة ليكون ضيفًا لديه، مما ساعده في بدء مسيرته الفنية وشهد انطلاقته في الحفلات والسهرات.

الانضمام إلى الإذاعة

بفضل موهبته الفطرية، بدأ الشيخ يُدعى لإحياء المناسبات بمفرده، مما زاد من شهرته وثقة الشيخ الصيفي فيه، وفي عام 1953، شجعه الصيفي على التقدم للاختبار في الإذاعة، ونجح في الحصول على عقد مع الإذاعة المصرية بمبلغ أربعة جنيهات شهريًا وتم تعيينه قارئًا للسورة يوم الجمعة في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

في عام 1967، أثناء إحيائه لمأتم في بورسعيد، شعر الشيخ بعدم قدرته على مواصلة القراءة وعجزه عن النطق، وبعد أسبوع من تلك الحادثة، أصيب بشلل نصفي، لكنه استعاد عافيته، وبعد مرور بعض الوقت، عانت أسرته من تدهور حالته الصحية، حيث شُخِّص بإصابته بنزيف في المخ، وتوفي في عام 1969.

في الختام، يبقى مقرئ القصر الجمهوري وصاحب الحنجرة الفولاذية.. اليوم ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

تبقى تلاوات الشيخ كامل يوسف البهتيمي شاهدة على إرثه العظيم في عالم التلاوة القرآنية، لتواصل صوته العذب إلهام الأجيال الجديدة وتذكيرهم بروعة فن الترتيل وأصالته..