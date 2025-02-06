تدشين طريق عملاق في الرياض يستوعب أكثر من 300 ألف سيارة والكشف عن مساره والمناطق المرتبطة به

أعلنت الجهات الرسمية في الرياض عن إطلاق مشروع طريق عملاق جديد قادر على استيعاب أكثر من 300 ألف سيارة في نفس الوقت. يأتي هذا المشروع الضخم في إطار خطط تطوير البنية التحتية للنقل، ويهدف لتسهيل حركة المرور والربط بين مناطق حيوية داخل العاصمة، مما يساهم في تقليل الازدحام وتحسين جودة الحياة.

كتب محمد سعد – أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إطلاق مشروع تطوير طريق ديراب، الذي يمتد بطول 9 كيلومترات، ويشمل تطوير تقاطعين رئيسيين وإنشاء 9 جسور.

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إطلاق طريق عملاق الرياض يسمح بمرور أكثر من 300 ألف سيارة في نفس الوقت

هدف هذا المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى 340 ألف مركبة يوميًا، مما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية في العاصمة السعودية.

تفاصيل المشروع

يأتي مشروع تطوير طريق ديراب ضمن “المجموعة الثانية” من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض، والذي يتضمن تنفيذ 8 مشاريع بتكلفة إجمالية تتجاوز 8 مليارات ريال سعودي.

يهدف البرنامج إلى تعزيز منظومة النقل في العاصمة، وتحسين الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركز رئيس في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط.

مكونات المشروع

يشمل مشروع تطوير طريق ديراب ما يلي:

تطوير تقاطعين رئيسيين: يهدف ذلك إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحام في هذه النقاط الحيوية.

إنشاء 9 جسور: تسهم هذه الجسور في تسهيل حركة المرور وتوفير مسارات بديلة لتقليل الضغط على التقاطعات الأرضية.

أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى تحقيق ما يلي:

زيادة الطاقة الاستيعابية: رفع القدرة الاستيعابية للطريق إلى 340 ألف مركبة يوميًا، مما يسهم في استيعاب النمو المتزايد في حركة المرور.

تحسين السلامة المرورية: من خلال تقليل نقاط الازدحام والتقاطعات الخطرة، مما يقلل من احتمالية وقوع الحوادث.

تعزيز الربط بين أجزاء المدينة: تسهيل التنقل بين مختلف مناطق الرياض، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

خلفية عن طريق ديراب

يعتبر طريق ديراب من الطرق الحيوية في مدينة الرياض، حيث يربط بين عدة مناطق سكنية وتجارية وصناعية. شهد الطريق حركة مرورية كثيفة، خاصة خلال ساعات الذروة، مما يجعل تطويره ضرورة ملحة لتحسين جودة الحياة لسكان المدينة.

الجدول الزمني للتنفيذ

من المتوقع أن تستغرق مدة تنفيذ مشروع تطوير طريق ديراب حوالي 3 سنوات من تاريخ بدء التنفيذ.

خلال هذه الفترة، سيتم العمل على مراحل لضمان استمرارية الحركة المرورية وتقليل التأثير على مستخدمي الطريق.

التأثير المتوقع على الحركة المرورية

وضعت الهيئة الملكية لمدينة الرياض خطة متكاملة لإدارة التحويلات المرورية على الطرق التي ستشهد تنفيذ أعمال المشروع، وذلك بالشراكة مع الأجهزة المعنية في المدينة، بهدف تحقيق أكبر قدر من الانسيابية في حركة المرور أثناء فترة التنفيذ.

أهمية المشروع

يعد مشروع تطوير طريق ديراب خطوة استراتيجية نحو تحسين البنية التحتية للنقل في مدينة الرياض، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق وتحسين انسيابية الحركة المرورية، سيسهم المشروع في تعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة في العاصمة السعودية.

يمثل هذا الطريق نقلة نوعية في مشاريع النقل بالرياض، حيث من المتوقع أن يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ودعم التنمية العمرانية والاقتصادية بالمناطق التي يمر بها، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.