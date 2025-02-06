تحذيرات رسمية في السعودية من مواد سامة في خزانات المياه المنزلية وطريقة اكتشافها

أصدرت الجهات المختصة في السعودية تحذيرات هامة بشأن احتمالية وجود مواد سامة في خزانات المياه المنزلية، والتي قد تشكل خطرًا على صحة السكان. وشددت التحذيرات على أهمية فحص الخزانات بشكل دوري والتأكد من خلوها من أي مواد ضارة قد تؤثر على جودة المياه وسلامتها.

كتب محمد سعد – أكدت استشاري الأورام وأستاذة مشاركة في الدكتورة أم الخير عبدالله أبو الخير، أن استخدام مادة الآيبوكسي في خزانات المياه قد يحمل مخاطر صحية إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، مشيرة إلى أن هذه المادة قد تسبب تهيج الجلد عند ملامستها أثناء عملية الصيانة أو التنظيف.

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تحذيرات من مواد سامة في خزانات المياه المنزلية وهذه طريقة اكتشافها

ومع ذلك، أوضحت أن هناك طرق وإجراءات وقائية يمكن اتباعها لضمان الاستخدام الآمن لمادة الآيبوكسي وتقليل مخاطرها على الصحة العامة.

جاءت هذه التحذيرات خلال مداخلة هاتفية مع «العربية fm»، حيث تحدثت الدكتورة أم الخير عن كيفية التعامل مع هذه المادة بشكل آمن، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية لتفادي أي مضاعفات صحية محتملة.

مخاطر مادة الآيبوكسي على الجلد: كيف يحدث التهيج وما مدى خطورته؟

مادة الآيبوكسي تستخدم في تغطية الأسطح الداخلية لخزانات المياه بهدف حمايتها من التآكل والتسرب، إلا أن هذه المادة الكيميائية، إذا لم تستخدم بشكل صحيح، قد تتسبب في تهيج الجلد عند ملامستها مباشرة، خاصة إذا كانت المادة لا تزال في حالتها السائلة أو شبه الصلبة.

التهيج الناتج عن ملامسة الآيبوكسي قد يتفاوت من مجرد احمرار بسيط إلى التهابات جلدية أكثر حدة، حسب درجة التعرض وطبيعة الجلد.

لذلك، تنصح الدكتورة أم الخير بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التعامل مع خزانات المياه التي تحتوي على مادة الآيبوكسي لتجنب أي آثار صحية غير مرغوب فيها.

إجراءات وقائية لضمان الاستخدام الآمن لمادة الآيبوكسي في خزانات المياه

شددت الدكتورة أم الخير على ضرورة الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية لتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام مادة الآيبوكسي في خزانات المياه، من أهم هذه الإرشادات:

تجنب استخدام الخزانات لمدة 48 ساعة بعد صيانة الآيبوكسي: أكدت الدكتورة أنه من الضروري عدم استعمال خزانات المياه لمدة لا تقل عن 48 ساعة بعد تنظيفها وتعبئتها، وذلك لضمان أن تكون مادة الآيبوكسي قد جفت تماماً وأصبحت صلبة بشكل كامل، هذا الإجراء يضمن عدم انتقال أي بقايا من المادة الكيميائية إلى المياه المستخدمة.

التهوية الجيدة للخزانات بعد الصيانة: من الضروري التأكد من تهوية الخزان بشكل جيد بعد تطبيق مادة الآيبوكسي لضمان تبخر أي مواد كيميائية متبقية، مما يقلل من احتمال تسربها إلى المياه.

الاعتماد على مختصين مؤهلين في صيانة الخزانات: أوصت الدكتورة بضرورة الاستعانة بمتخصصين معتمدين في عمليات صيانة خزانات المياه لضمان تطبيق مادة الآيبوكسي وفق المعايير الصحية السليمة.

أهمية التوعية بطرق الاستخدام الآمن لخزانات المياه في الحفاظ على الصحة العامة

يعد رفع الوعي بطرق الاستخدام السليم لمادة الآيبوكسي في خزانات المياه أمر ضروري للحفاظ على الصحة العامة، خاصة أن الكثير من المنازل والمنشآت تعتمد على هذه الخزانات كمصدر رئيسي للمياه.

وتلعب التوعية بدور مهم في تقليل احتمالات التعرض لمخاطر المواد الكيميائية المستخدمة في الصيانة، وتعزيز ثقافة الوقاية من المشكلات الصحية المرتبطة بها.

وفي هذا السياق، دعت الدكتورة أم الخير الجهات المختصة إلى تكثيف حملات التوعية حول طرق صيانة خزانات المياه واستخدام المواد الآمنة، مع التأكيد على أهمية وضع تعليمات واضحة حول فترات الانتظار اللازمة بعد الصيانة لضمان جفاف المادة بشكل تام.

خلاصة وتوصيات الخبراء

تأتي تصريحات الدكتورة أم الخير عبدالله أبو الخير كتحذير مهم للمواطنين والمقيمين حول ضرورة اتباع التعليمات الصحية عند صيانة خزانات المياه باستخدام مادة الآيبوكسي.

فالالتزام بالإجراءات الوقائية وتجنب استخدام الخزانات لمدة 48 ساعة بعد الصيانة هو السبيل الأمثل لضمان السلامة العامة وتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالتهاب الجلد أو التلوث الكيميائي.

في النهاية، يظل استخدام مادة الآيبوكسي آمن إذا تم التعامل معها بشكل صحيح وفق الإرشادات الموصى بها، مع ضرورة الحرص على الصيانة الدورية للخزانات من قبل متخصصين لضمان جودة المياه وسلامتها، بما ينعكس إيجاباً على صحة الأفراد والمجتمع ككل.

تدعو الجهات المختصة جميع المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لفحص خزانات المياه المنزلية بانتظام، والالتزام بإرشادات السلامة لضمان صحة أفراد الأسرة وتجنب التعرض لأي مخاطر صحية.