طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق المقرمش للإفطار بسهولة

ُعتبر بسكويت العشر دقائق المقرمش خيارًا مثاليًا للإفطار بفضل سهولة تحضيره ومذاقه اللذيذ. يتميز هذا البسكويت بقوامه الهش ونكهته الغنية، مما يجعله مناسبًا لتناوله مع الشاي أو القهوة. إليك طريقة سريعة لتحضيره بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

كتب محمد سعد – نظرا لوقوع الكثير من الأمهات في حيرة عند الرغبة في تحضير حلوى سريعة التحضير ولذيذة وغير مكلفة فإننا اليوم قد نعرض عليكم وصفة سهلة وسريعة واقتصادية جدا يمكن للأمهات تحضيرها في كل وقت وهي طريقة عمل بسكويت العشر دقائق حيث يعتبر البسكويت من الحلويات المحببة لدى الأطفال والكبار ولذلك يعد اختيار مثالي، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم مقادير وخطوات تحضيره في المنزل.

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تحضير بسكويت

لا يتطلب بسكويت العشر دقائق أي مكونات ذات تكلفة عالية وكلها مكونات سهل توفيرها، والمقادير المطلوبة لتحضيره هي كما يلي:

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب زيت.

نصف كوب سكر.

بيضة.

ملعقة صغيرة باكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

خطوات تحضير البسكويت

يمكن تحضير البسكويت بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع الزيت والسكر ونضربهم جيدا حتى يذوب السكر تماما ويصبح ناعم. نضع البيضة والفانيليا ونضرب المكونات معا جيدا حتى يصبح الخليط لونه فاتح. في وعاء نقوم بنخل الدقيق والباكينج بودر، ونصب عليهم خليت الزيت والسكر والبيض السائل، وتقليب كافة المكونات معًا حتى يتشكل عجينة ناعمة وطرية ومتماسكة. نغطي العجينة بكيس بلاستيكي ونتركها 10 دقائق حتى ترتاح، ثم نبدأ في تشكيل العجينة من خلال تقسيمها لكرات صغيرة الحجم والضغط عليها ونفردها بسمك رقيق ثم تزيينها باستخدام شوكة أو غطاء زجاجة. يمكن تشكيل العجينة عن طريق فردها على سطح مستوي بالنشابة وتقطيعها بواسطة كوب أو قطاعات البسكويت وتزيينها وإزالة الزوائد وإعادة تشكيلها. نشعل الفرن يسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نقوم بتحضير صواني الخبز وندهنها بالزيت أو تبطن بورقة زبدة ونرص بها قطع البسكويت. ندخل صواني البسكويت إلى الفرن الساخن ونتركها لمدة تتراوح بين 15 أو 17 دقيقة حتى ينضج البسكويت ويأخذ اللون الذهبي الفاتح. نخرج الصينية من الفرن بعد النضج ونضعها جانبا دون لمسها أو تحريكها حتى يبرد البسكويت تماما. ثم نرص البسكويت البارد بأطباق التقديم ونحفظ الباقي بعلبة محكمة الغلق.

استمتع بمذاق بسكويت العشر دقائق المقرمش مع كوب من الشاي أو القهوة على مائدة الإفطار، فهو وصفة سريعة وسهلة التحضير تناسب جميع الأوقات والمناسبات.