طريقة تحضير كيكة الرواني الاقتصادية الهشة: اكتشفي سر الشربات لتحصلي على أفضل طعم بأقل تكلفة

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة كيكة لذيذة وسهلة التحضير وبأقل التكاليف، فإن كيكة الرواني الاقتصادية هي الخيار المثالي. تتميز هذه الكيكة بقوامها الهش وطعمها الغني، والسر يكمن في طريقة تحضير الشربات الذي يمنحها مذاقاً مميزاً.

كتب محمد سعد – تعتبر كيك الرواني من أنواع الكيك المميزة والمفضلة لدى الكثير من الاشخاص ولكن يعتقد البعض بأنه من الصعب تحضير الكيك في البيت ولكن هذا الأمر غير صحيح فهي من أنواع الكيك التي يسهل تحضيرها في المنزل ولكن يجب التعرف على المكونات الصحيحة والأساسية للوصفة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

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طريقة تحضير كيكة الرواني الهشة

يعتبر كيك الرواني من أسهل أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها في المنزل ولكن من الضروري التعرف على المكونات الاساسية للوصفة وهي كالتالي:

في البداية يتم تحضير 4 حبات من البيض.

كوب ونصف من السكر.

كوب كبير من الزبادي.

كوب الا ربع من الزيت، ونفس المقدار من جوز الهند.

وكوب ونصف من السميد، وأيضا نفس المقدار من الدقيق الأبيض.

رشة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفانيليا.

ويتم أيضا إضافة معلقه كبيرة من البيكنج باودر.

مكونات تحضير شربات الكيك:

يعتبر تحضير الشربات من المكونات الاساسية للوصفة كل ما عليك تحضير الآتي:

3 أكواب من السكر، وأيضا 3 أكواب من الماء، ويتم تحضير معلقة كبيرة من عصير الليمون.

بعد التعرف على المكونات الاساسية لتحضير كيك الرواني يتساءل البعض على خطوات تحضير الكيك كل ما عليك اتباع الآتي:

بداية يجب تحضير الشربات يتم وضع مكونات الشربات على بعضها البعض والتقليب جيدا وتوضع على النار لمدة عشر دقائق ومن الضروري ترك الشربات جانبا الي ان يهدأ لحين تحضير الكيك.

بعدها يتم إضافة البيض مع السكر والزبادي والزيت ونخلطهم جيدا لحين الوصول إلى قوام فاتح.

ثم يتم تقليب السميد مع الدقيق وجوز الهند والبيكنج باودر، ويتم إضافة الخليط السائل الي الجاف والتقليب جيدا.

ويتم وضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة لحين الوصول الى اللون الذهبي بعدها يتم إضافة الشربات على الكيك وتركة لحين أن يبرد تماما ويتم تقديمها.

ويمكن تزيينها بجوز الهند والمكسرات ويمكن أيضا وضع بعض المنكهات في الكيك مثل البرتقال ويتم استبدالها بالزبادي للحصول على طعم مميز.

استمتعي بكيكة الرواني الاقتصادية الهشة مع عائلتك وضيوفك، حيث يمكنكِ تحضيرها بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل. جربي الوصفة اليوم واكتشفي كيف يمكن للشربات أن يضيف نكهة لا تُقاوم.