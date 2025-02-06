طريقة تحضير كيكة الحلة الهشة بالكاكاو في 10 دقائق فقط بارتفاع مذهل وطعم رائع

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة سريعة ولذيذة لتحضير كيكة شهية، فكيكة الحلة الهشة بالكاكاو هي الخيار الأمثل. هذه الكيكة لا تحتاج إلى فرن، وتتميز بارتفاعها الملفت وقوامها الخفيف الذي يذوب في الفم. حضّريها في 10 دقائق فقط واستمتعي بطعم غني يناسب جميع الأوقات.

كتب محمد سعد – يعتبر الكيك من الذ الوصفات التي يفضلها العديد من السيدات خاصة في التجمعات العائلية وهي أيضا من الوصفات المحببة لدى الكثير من الأطفال ويفضل بعض السيدات في الكثير من الأحيان تجربة وصفات جديدة من الكيك الهش اللذيذ و سنتعرف اليوم على طريقة تحضير كيكة الحلة الهشة بالكاكاو التي تعتبر من الذ وصفات الكيك السريعة والتي لا تحتاج وقت طويل لتحضيرها كل ما عليك هو تجهيزها في عشر دقائق فقط سنتعرف على المكونات الاساسية لتحضيرها وايضا خطوات تحضيرها سنتعرف عليها في السطور التالية.

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كيكة الحلة الهشة بالكاكاو

في البداية يجب التعرف على المكونات الصحيحة لتحضير كيك الكاكاو وهي كالاتي:

يجب تحضير 2 كوب من الدقيق الابيض ويفضل استخدام نوع جيد ومناسب للمخبوزات.

كوب من السكر، وأيضا يتم تحضير 3 حبات كبيرة من البيض.

كما يجب تحضير نصف كوب من الزيت وأيضا كوب من الحليب ويفضل أن يكون دافئ.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، وملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح ويتم أيضا إضافة معلقه كبيرة من الخل الأبيض.

ويتم وضع أيضا 2 معلقه كبيرة من الكاكاو الخام.

خطوات تحضير كيك الحلة

بعد التعرف على المكونات الاساسية لتحضير كيك الكاكاو الهش يرغب البعض بالتعرف على الخطوات الصحيحة لتحضير كيك الكاكاو في الحلة كل ما عليك اتباع الآتي:

في البداية يتم وضع البيض مع الفانيليا والسكر ويتم تقليب كافة المكونات مع بعضها البعض لحين الوصول الى لون فاتح من الخليط.

بعدها يتم إضافة الزيت إلى الخليط مع التقليب جيدا لحين تجانس المكونات مع بعضها البعض.

ثم يتم البدء في إضافة الحليب الدافئ إلى الخليط مع التقليب جيدا لحين التأكد من تجانسها مع بعضها البعض.

بعدها يتم تحضير المكونات الجافة وهي الدقيق مع الكاكاو وأيضا البيكنج باودر ويجب العمل على تقليب المكونات جيدا لحين تجانسها مع بعضها البعض.

ثم يتم البدء في إضافة المواد السائلة الى المواد الجافة مع تقليب المكونات مع بعضها البعض ويجب التأكد من تجانسها جيدا.

يجب الحرص على التقليب في اتجاه واحد فقط، بعدها يتم تحضير حلة مناسبة ويتم تبطين الحلة بالزيت والدقيق ويتم وضع بها الخليط.

ويتم وضعها على نار هادئة وتغطيتها جيدا لحين نضجها، وبعد مرور الوقت يتم ترك الكيك في الحلم مغطاة لمدة عشر دقائق قبل التقطيع.

جربي كيكة الحلة الهشة بالكاكاو اليوم وتمتعي بكيكة رائعة المذاق ومرتفعة بشكل مثالي دون الحاجة لمجهود كبير. وصفة سهلة وسريعة ستصبح من وصفاتك المفضلة.