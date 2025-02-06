احصلي على شعر ناعم ولامع مع أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر من أول استخدام

هل تبحثين عن طريقة طبيعية وفعالة لفرد شعرك والتخلص من الهيشان؟ اكتشفي أقوى كيراتين طبيعي يمنحك نعومة ولمعانًا مثاليين من أول استخدام، دون الحاجة للمواد الكيميائية الضارة. استمتعي بشعر صحي، مفرود، وسهل التصفيف بفضل هذه الوصفة الطبيعية المذهلة.

كتب محمد سعد – يعتبر الشعر المجعد او الشعر الخشن من أكثر الأمور السيئة التي يعاني منها بعض السيدات والتي يسبب لهم احراج بشكل كبير ويبحث الكثير منهم على طريقة مناسبة وفعالة في التخلص من الشعر الخشن نهائيا والقضاء على تجعيد الشعر ويفضل البعض منهم استخدام الطرق الطبيعية لحل هذه المشكلة إلى أن تم التوصل الي الكيراتين الطبيعي التي يساعد على فرد الشعر والقضاء تماما على الهيشان سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

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طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر

انتشرت مادة الكيراتين بشكل كبير في بعض الصالونات وذلك للقضاء على هيشان الشعر والتجعيد تماما ولكن هي مادة باهظة الثمن ويرغب البعض البحث على طريقة طبيعية يمكن الاستعانة بها في فرد الشعر وبعد البحث قد توصلنا إلى فرد الشعر بكريم نيفيا هو واحد من أقوى المواد التي تساعد على القضاء تماما على الهيشان ويساعد أيضا على تقوية الشعر بشكل كبير و تحضير الكيراتين الطبيعي عليك تحضير المكونات التالية:

3 معالق كبيرة من نيفيا المرطب.

3 معالق كبيرة أيضا من زيت اللوز.

وأيضا يجب تحضير معلقة ونصف من زيت الزيتون.

كما يتم تحضير أيضا معلقة ونصف من النشا.

وأيضا 2 معلقة كبيرة من الفازلين.

خطوات تحضير الكيراتين الطبيعي للشعر

بعد التعرف على مكونات الكيراتين الطبيعى يجب التعرف على الطريقة الصحيحة لتحضيره كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم وضع الفازلين أو الكريم على حمام مائي لحين التأكد من ذوبانها مع بعضهم البعض.

بعدها يتم تقليب الزيت مع النشا لحين تجانسها مع بعضها البعض والعمل على وضعهم على الكريم والتقليب جيدا.

ثم يتم البدء في تطبيق الخليط على الشعر جيدا والتأكد من تغلغل كافة المواد مع بعضها البعض ويتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة على الاقل.

بعدها يتم غسل الشعر جيدا بالماء الفاتر ويفضل استخدام البلسم المناسب لنوعية الشعر.

ويمكن تكرار الوصفة اسبوعيا مرة على الاقل لحين الوصول الى النتيجة المطلوبة.

ودّعي مشاكل الهيشان والخشونة مع الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر، واحصلي على مظهر أنيق وصحي بلمسة طبيعية. جربيه اليوم واستمتعي بنتائج مذهلة تدوم طويلًا