طريقة تحضير كيك الشاي في المنزل بوصفة رائعة وسهلة التحضير

كيك الشاي من الحلويات الخفيفة والمثالية لتقديمها مع كوب الشاي الدافئ في أي وقت من اليوم. بفضل مكوناته البسيطة وطريقة تحضيره السهلة، يمكنك الآن إعداد كيك شهي وهش في منزلك بوصفة مضمونة ستنال إعجاب الجميع.

كتب محمد سعد – يعتبر كيك الشاي من أكثر أنواع الكيك شهرة وبساطة، ويعد خيار مثالي لتقديمه مع كوب من الشاي أو القهوة في جلسات العائلة والأصدقاء، يتميز هذا الكيك بقوامه الهش وطعمه الغني، كما أنه سهل التحضير ولا يحتاج لمكونات معقدة، في هذا المقال، سنقدم لكي طريقة تحضير كيك الشاي بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في كل منزل.

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تحضير كيك الشاي

لتحضير كيك الشاي ستحتاجين إلى المكونات الآتية:

2 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات

1 كوب سكر

3 بيضات

نصف كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة (حسب الرغبة)

1 كوب حليب سائل

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

قشر ليمونة أو برتقالة مبشور (اختياري لإضفاء نكهة مميزة)

طريقة تحضير كيكة الشاي

يمكنك تحضير الكيكة في المنزل من خلال اتباع الخطوات الآتية:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ادهني قالب الكيك بقليل من الزبدة أو الزيت ورشي عليه قليلًا من الدقيق لمنع التصاق الكيك.

في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر باستخدام مضرب كهربائي أو يدوي حتى يتكون خليط كريمي فاتح اللون.

أضيفي الفانيليا وقشر الليمون أو البرتقال المبشور واستمري في الخفق.

أضيفي الزيت أو الزبدة المذابة تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق.

بعد ذلك أضيفي الحليب واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

في وعاء منفصل انخلي الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح.

أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى المكونات السائلة مع التحريك بلطف باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا حتى تحصلي

على خليط ناعم وخالي من التكتلات.

اسكبي الخليط في القالب المُجهز ووزعيه بشكل متساوي.

أدخلي القالب إلى الفرن واتركيه لمدة 30-35 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

للتأكد من النضج أدخلي عود خشبي أو سكين رفيع في منتصف الكيك؛ إذا خرج نظيفًا فهذا يعني أن الكيك جاهز.

بعد إخراج الكيك من الفرن، اتركيه ليبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم انقليه إلى شبك معدني ليبرد تمامًا.

يمكنك تزيين الكيك برشة خفيفة من السكر البودرة أو تغليفه بطبقة من الشوكولاتة أو الكريمة حسب الرغبة.

استمتع بمذاق كيك الشاي اللذيذ مع هذه الوصفة السهلة التي تمنحك قوامًا هشًا ونكهة غنية. جربها الآن وقدّمها لضيوفك مع كوب شاي دافئ لمذاق لا يُقاوم..