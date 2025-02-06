وصفة خفيفة ومقرمشة بمكونات بسيطة لطعم لا يُقاوم

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة خفيفة ومقرمشة تجمع بين الطعم الرائع وسهولة التحضير، فهذه الوصفة المثالية لكِ. بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، ستحصلين على طبق لذيذ يناسب جميع الأوقات ويُرضي جميع الأذواق.

كتب محمد سعد – تعتبر من الوجبات مفضلة لدى الكثيرين، فهي لذيذة وسهلة التحضير ويمكن تناولها في أي وقت من اليوم ومن الجميل أنك تستطيع تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وبتكلفة منخفضة مقارنة بالمقرمشات الجاهزة وفي هذا المقال، سنتعرف على طريقة عمل مقرمشات لذيذة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

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وصفة رهيبة خفيفة ومقرمشة

لتحضير المقرمشات المنزلية تحتاج إلى بعض المكونات الأساسية التي يمكن العثور عليها في معظم المنازل:

كوب من الدقيق (يمكنك استخدام دقيق القمح الكامل إذا رغبت في خيار صحي)

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة كبيرة من الزيت (يمكن استخدام زيت الزيتون أو زيت نباتي حسب رغبتك)

نصف كوب من الماء (قد تحتاج إلى إضافة المزيد حسب الحاجة)

رشة من الزعتر أو أي توابل مفضلة مثل الكمون أو الكزبرة (اختياري)

بذور السمسم أو حبة البركة (اختياري للتزيين)

طريقة تحضير مقرمشات في المنزل

في وعاء كبير اخلط الدقيق مع الملح والسكر.

أضف الزيت إلى المكونات الجافة وامزجها جيدًا حتى تتوزع بشكل متساوي.

أضف الماء تدريجيا واخلط المكونات باستخدام يديك أو ملعقة حتى تتشكل عجينة ناعمة ومرنة فإذا كانت العجينة جافة،

يمكنك إضافة القليل من الماء، وإذا كانت لزجة، يمكنك إضافة قليل من الدقيق.

بعد أن تصبح العجينة جاهزة، غطيها واتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة لتتجانس المكونات.

قم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

على سطح مستوٍ مرشوش بالدقيق، قم بفرد العجينة باستخدام الشوبك حتى تصبح رقيقة جدًا.

استخدم قطاعة أو سكين لتقطيع العجينة إلى أشكال مختلفة (مثل المربعات أو المستطيلات أو حتى الدوائر).

إذا رغبت في إضافة لمسة خاصة، يمكنك رش بعض بذور السمسم أو حبة البركة على العجينة قبل خبزها.

رتب قطع العجينة على صينية مغطاة بورق الزبدة.

ادخل الصينية إلى الفرن المُسخن مسبقًا واخبزها لمدة تتراوح بين 10-15 دقيقة أو حتى تصبح المقرمشات ذهبية اللون.

تأكد من مراقبة المقرمشات أثناء الخبز لأنها قد تتحمر بسرعة بسبب قوامها الرقيق.

بعد الانتهاء من الخبز، أخرج الصينية من الفرن واترك المقرمشات لتبرد قليلاً.

بمجرد أن تبرد المقرمشات تصبح جاهزة للتقديم.

يمكنك تناول المقرمشات كما هي أو مع إضافة صوصات مثل الطحينة، اللبنة، أو صلصة الجبن.

استمتعي بمذاق لا يُقاوم مع هذه الوصفة الخفيفة والمقرمشة، وجربيها اليوم لتحصلي على طبق شهي سهل التحضير بمكونات بسيطة.