طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل بمقادير مضبوطة لنتيجة مثالية

الغريبة الناعمة من الحلويات التقليدية التي تتميز بقوامها الهش ومذاقها اللذيذ، وتعتبر من الحلويات المحببة في المناسبات والأعياد. إذا كنتِ ترغبين في تحضيرها في المنزل بمقادير مضبوطة تضمن لكِ نتيجة مثالية، فهذه الوصفة ستساعدك على تحقيق ذلك بسهولة.

كتب محمد سعد – بحث مستمر لدي الكثير لمعرفة كيفية عمل الغريبة الناعمة في البيت، تعتبر الغريبة هي واحدة من أشهر الحلويات التي يمكن بان يتم تحضيرها في العيد ويمكن عملها بأقل المكونات والمقادير في المنزل بدلا الحاجة من شرائها من الخارج، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم خطوات عمل الغريبة بأسهل الطرق الممكنة.

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كيفية عمل الغريبة الناعمة في البيت

وبالنسبة ل كيفية عمل الغريبة الناعمة في البيت، ولعمل الغريبة يجب بان يتم تحضير المقادير الآتيه :

يجب إحضار 3أكواب دقيق.

يجب إحضار كوب ونصف زيت.

½ كوب سكر مطحون بودرة.

½ كوب سكر مطحون بودرة. يجب إحضار ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

يجب إحضار 3أو 4 ملاعق حليب بودرة.

طريقة تحضير الغريبة

اولا/ يجب بان تقومين بنخل الدقيق وقومي بإضافة بعض المكونات المطلوبة وقومي بعجنهم بشكل مناسب.

ثانيا/ قومي بترك العجين الا ان يرتاح لمدة 5 دقائق.

ثالثا/ قومي بتشكيل العجينة ورصها في الصينية بورقة زبدة.

رابعا/ يجب بان تقومين بتسخين الفرن عل درجة حراراة متوسطة.

خامسا/ يجب بان تقومين بإخراج الصينية من الفرن.

سادسا/ يجب بان تقومين بتركها لتبرد قليل.

وصفة أخرى لتحضير الغريبة

يجب إحضار 2كوب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات.

ويجب إحضار كوب من السمن البارد.

ويجب إحضار نصف كوب سكر بودرة.

طريقة الغريبة الناعمة

يجب بان تقومين بمعاير كوب من السمن وقومي بإدخالها في الثلاجة.

ثم قومي بخفق كوب من السمن البارد بالمضرب لمدة تصل الي دقيقتين.

ويجب بان تقومين بإضافة كمية من السكر البودرة حسب الرغبة.

يجب الخفق لمدة تصل الي 10 دقائق حتي يكون السمنة كريمي القوام.

ويجب بان تقومين بإضافة كوبين من الدقيق على خليط السمن والسكر وقومي بتلقيب المكونات معا.

ويجب بان تقومين بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة

الغريبة بالسميد

يجب بان تقومين بإذابة السكر مع السمنة على نار هادئة.

يجب بان تقومين بخلط الدقيق مع السميد وقومي بتقليبهم على خليط السمن والفانيليا

وقومي بوضع العجينة في الثلاجة لمدة تصل الي ساعة.

وقومي بوضعها في الفرن لمدة ربع ساعة الي ان تصبح جاهزة للتناول.

استمتعي بمذاق الغريبة الناعمة المحضرة في المنزل بمقادير دقيقة تضمن لكِ قوامًا هشًا وطعمًا رائعًا. جربي هذه الوصفة اليوم وأبهري عائلتك وضيوفك بحلوياتك المميزة.